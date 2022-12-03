В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото

На странице также размещены фото, на которых запечатлена стена дома, с которой срезали изображение, а также запечатанный в картон и обмотанный скотчем сам рисунок.

По словам начальника Гостомельской поселковой военной администрации Сергея Борисюка, картина является "достоянием многострадального гостомельского общества".

"Она значима для жителей, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы работа осталась в общине и для общины в знак памяти об ужасной войне, которую никогда не простим. Это дело Гостомельская поселковая военная администрация будет держать на контроле, чтобы вандалы не могли уничтожить работы известного художника Бэнкси", – заявил Борисюк.