Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции

Задержанные заявили следователям, что хотели продать украденный рисунок Бэнкси, а деньги перевести в поддержку ВСУ Фото: Sergey Zhuk / Facebook

Сообщается, что изображение со стены срезала группа из восьми человек. Все они задержаны на основании ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса, сейчас следователи проводят допросы для выяснения мотивов совершения акта вандализма.

Предварительно, задержанные заявили, что хотели продать украденный рисунок, а деньги перевести в поддержку ВСУ.

Мера пресечения злоумышленникам будет определена после выяснения обстоятельств, подчеркнули в полиции.