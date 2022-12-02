Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции

Сообщается, что изображение со стены срезала группа из восьми человек. Все они задержаны на основании ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса, сейчас следователи проводят допросы для выяснения мотивов совершения акта вандализма.
Предварительно, задержанные заявили, что хотели продать украденный рисунок, а деньги перевести в поддержку ВСУ.
Мера пресечения злоумышленникам будет определена после выяснения обстоятельств, подчеркнули в полиции.
О краже рисунка Бэнкси одним из первых заявил пользователь Facebook Сергей Жук, разместив соответствующее фото. Он отметил, что кража произошла на его глазах, и описал вандалов как молодых обеспеченных людей без мозгов.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке и в центре Киева.
В частности, на них изображены, кроме женщины в противогазе, мужчина, принимающий ванну, а также человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.