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02 декабря, 2022
 
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Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции

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Задержанные заявили следователям, что хотели продать украденный рисунок Бэнкси, а деньги перевести в поддержку ВСУ
Задержанные заявили следователям, что хотели продать украденный рисунок Бэнкси, а деньги перевести в поддержку ВСУ
Фото: Sergey Zhuk / Facebook

Полиция Киевской области в комментарии агентству УНН подтвердила факт кражи рисунка авторства британского художника Бэнкси со стены дома в Гостомеле Киевской области.

Сообщается, что изображение со стены срезала группа из восьми человек. Все они задержаны на основании ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса, сейчас следователи проводят допросы для выяснения мотивов совершения акта вандализма.

Предварительно, задержанные заявили, что хотели продать украденный рисунок, а деньги перевести в поддержку ВСУ. 

Мера пресечения злоумышленникам будет определена после выяснения обстоятельств, подчеркнули в полиции.

Контекст:

О краже рисунка Бэнкси одним из первых заявил пользователь Facebook Сергей Жук, разместив соответствующее фото. Он отметил, что кража произошла на его глазах, и описал вандалов как молодых обеспеченных людей без мозгов.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке и в центре Киева.

В частности, на них изображены, кроме женщины в противогазе, мужчина, принимающий ванну, а также человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.

Теги: полиция, Гостомель, художник, вандализм, Бэнкси, деньги, допрос, ВСУ, мурал, следователь, продажа
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