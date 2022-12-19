"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя

"Говнометание вступило в новую фазу. В сети появились цитаты из якобы моих постов в Telegram и Facebook чудовищного содержания. Всех, кому действительно интересны мои слова, прошу помнить – у меня один аккаунт в Facebook и один в Instagram. Все остальное – чушь собачья. Зная доверчивость читателей, рекомендую отнестись к этому с вниманием", – написал он.
Макаревич отметил, что редко просит что-либо перепостить, но этот пост попросил распространить
"Неизмерима глубина бездны человеческого бл...дства", – заявил музыкант.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку".
Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле.
В сентябре российский минюст внес его в список "иноагентов".