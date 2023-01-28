Ющенко: Кикабидзе – великий мученик. Я родного брата потерял

Ющенко: На какой позиции Кикабидзе, всегда было ясно – настолько в формулировке своих политических отношений он был ясен, бесхитростен и прямолинеен Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Я родного брата потерял, скажу так. Он настолько в формулировке своих политических отношений был ясен, бесхитростен, прямолинеен, что думать, на какой позиции Вахтанг Константинович сегодня, завтра или послезавтра... Мне всегда было ясно. Я бы сказал, это великий мученик", – сказал он.

Ющенко отметил, что несколько лет назад Кикабидзе был у него дома.

"Это были сложные такие времена, но мы подняли такую историю и наших отношений, нашего общения, нашей переписки, и отношения народов, и того, что происходит между правительствами", – сказал Ющенко.

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