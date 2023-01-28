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Ющенко: Кикабидзе – великий мученик. Я родного брата потерял

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Ющенко: На какой позиции Кикабидзе, всегда было ясно настолько в формулировке своих политических отношений он был ясен, бесхитростен и прямолинеен
Ющенко: На какой позиции Кикабидзе, всегда было ясно – настолько в формулировке своих политических отношений он был ясен, бесхитростен и прямолинеен
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал о дружбе с грузинским киноактером и певцом Вахтангом Кикабидзе, который умер в январе.

"Я родного брата потерял, скажу так. Он настолько в формулировке своих политических отношений был ясен, бесхитростен, прямолинеен, что думать, на какой позиции Вахтанг Константинович сегодня, завтра или послезавтра... Мне всегда было ясно. Я бы сказал, это великий мученик", – сказал он.

Ющенко отметил, что несколько лет назад Кикабидзе был у него дома.

"Это были сложные такие времена, но мы подняли такую историю и наших отношений, нашего общения, нашей переписки, и отношения народов, и того, что происходит между правительствами", – сказал Ющенко.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Кикабидзе умер 15 января 2023-го, прожив 84 года. Его похоронили 19 января.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и землякам Кикабидзе, назвав его "другом, который всегда был рядом". "Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память артисту и соболезнования близким", – написал он в Facebook. К посту Зеленский прикрепил фото, сделанное 24 августа 2021 года в Киеве, когда он во время парада ко Дню Независимости Украины вручал Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого V степени.

С 2014 года, после начала вооруженной агрессии РФ, Кикабидзе отказывался выступать в оккупированном Донецке, а когда РФ начала полномасштабное вторжение, выступил в поддержку Украины, осудил российскую агрессию, также он поддерживал украинских военных.

В Россию Кикабидзе отказался ездить еще в 2008 году, когда РФ напала на Грузию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Виктор Ющенко, Грузия, Вахтанг Кикабидзе, война России против Украины
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