Ющенко: 2009 год. Путин закручивает поставки газа на Европу, Баррозу мне говорит: "Виктор, 30 минут назад я с ним говорил. Он сказал, что поставки в Европу идут планово... И я ему верю"

По мнению Ющенко, президент России Владимир Путин за годы пребывания у власти сформировал политику "Путин ферштейн" – "когда целые нации и особенно политические вожди вскормлены на таких отношениях, которые можно отнести к такой категории, как "коррупционный интернационал".

Разговор с Баррозу, по словам Ющенко, является примером такой политики.

"Многие национальные парламенты под эту болезнь попали. Я помню маленький пример из нашей истории. 2009 год. У меня очень динамичное общение с Баррозу. Есть пять входов российского газа на территорию Украины, затем они входят в главный поток в Европу, и южный рукав небольшой. И звоню, говорю: "Мы сегодня получили понижение давления на трех газопроводах, которые идут в Украину и в Европу. Пришли кого-то, чтобы мы проинспектировали и держали под европейским контролем все входящие пункты российского газа". Баррозу мне говорит... Это, Дима, я первый раз рассказываю. "Виктор, 30 минут назад я с ним говорил". [Он сказал, что] уменьшения газа нет, поставки в Европу идут планово..." Тогда пауза. "И я ему верю", – рассказал третий президент Украины.

После этого Ющенко предложил Баррозу, который тогда был главой Еврокомиссии, провести инспекцию на газопроводе.

"Я ему сказал: "Давай инспекторов – и сделаем входной контроль. Потому что эта российская версия украинской кражи... Что же это за воровство? За весь газ, который ты транзитируешь, ты платишь. Что же воровать то, что ты должен оплачивать?" При любом варианте – воруешь, не воруешь – ты все оплачиваешь. Это все оплачивает Украина. И устанавливается тогда очень неприятный эпизод о подписании газового соглашения 2009 года… Суть такая: на 31-е [января 2008 года] Путин закручивает поставки газа на Европу, и тогда 1 января 2009-го Европа просыпается... Я им подтвердил: у нас в хранилищах в районе 21–22 млрд [м³] газа, который можно заместить на время. Но нужно принципиальное решение после того, как мы заканчиваем газовый год. В Рождество Путин отключает газ Украине. Это по православным обычаям, так нужно. Как сейчас бомбардировки. Это все месть мелкого человека", – продолжил он.

Далее происходили переговоры, которые закончились подписанием сделки между Украиной и Россией, по которой Украина получала газ по тарифу более чем в два раза выше, чем Германия.

"Подписываем соглашение 16 января 2009 года. В рамках этого соглашения я расскажу контрактную практику. Ямальский газ идет, идет, грубо говоря, в хутор Михайловский... Украина берет свою квоту по межправительственному соглашению. Далее по наименьшему тарифу транзита перекачиваем этот газ на Польшу, из Польши – на Германию. И Германия выступает главным контрактером российского газа. Первый квартал 2009 года. За 1 тыс. м³ российского газа Германия платит $175. Украина, которая на 1,5 тыс. км ближе, платит $380. Выписано было $480, но [тогдашний премьер-министр Украины] Юлия Владимировна [Тимошенко] шла на выборы. Так она договорилась на $100 ниже в 2009 году, а в общем-то, норма – $480. И это якорь, к которому потом привязывается моделирование цены на второе, третье, четвертое. Они по полгода, по формуле. Это уже база. Так вот за один и тот же газ из того же месторождения мы платим в два с лишним раза больше, чем платит Германия. Я это к чему подвожу? Когда говорят, что одним из последствий путинской политики является создание коллективного коррупционного интернационала в Европе, думаю, что это близко к правде", – резюмировал он.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

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