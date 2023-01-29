Ющенко: Конечно, поддерживаем отношения с Порошенко. Обожал, когда он несколько коробок шоколада привезет для офиса. Но уже давно не привозил

В ходе интервью Гордон спросил у Ющенко, поддерживают ли они отношения с Порошенко.
"Ну, есть. Конечно, есть. Время от времени названиваем, какие-то инициативы, какие-то просьбы... У нас, я бы сказал, особенность отношений с Петром Алексеевичем есть такая, что он действующий политик, у него есть часть декларируемых позиций, с которых он не сойдет, а мне это до конца не нравится", – сказал Ющенко.
Он отметил, что обсуждал это и с первым и вторым президентами Украины Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой, и "у каждого из них была эта оговорка".
"Потому что мне нужно, чтобы профсоюз работал. Профсоюз президентский... У меня все время на повестке дня стояло много вещей, которые Петр Алексеевич не подпишет. Много. Потому что адресат, например, – тот президент, который не хотел бы видеть подпись Петра Порошенко под этим письмом. Петр Алексеевич это знает, мы это знаем", – пояснил Ющенко.
На вопрос Гордона, присылает ли ему Порошенко конфеты Roshen, Ющенко ответил: "Нет, к сожалению", – но признал, что любит шоколад этой фирмы.
"Я обожал шоколад. Особенно когда на Спасском у нас офис был. Я обожал, когда несколько коробок привезет для офиса – и мы таскаем из этой коробки. Но он уже давно не привозил", – рассказал третий президент.
После этого Гордон обратился к Порошенко и попросил его "прислать Виктору Андреевичу конфеты Roshen".
"Шоколадные. Не мармелад, не карамель", – уточнил Ющенко.
Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью
Кондитерская корпорация Roshen была создана Петром Порошенко в 1996 году. В ее состав входят две кондитерские фабрики в Виннице, фабрики в Киеве, Кременчуге, Борисполе и Липецке (производство в российском Липецке остановили в январе 2017 года), клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская компания Bonbonetti Choco Kft, а также Винницкий молочный завод. На сайте корпорации сказано, что продукция компании продается в 55 странах мира.
Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко обещал продать компанию, если станет президентом. После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Тем не менее осуществить сделку так и не удалось, по словам Порошенко – из-за боевых действий на Донбассе. Экс-президент заявлял, что активы Roshen ему не подконтрольны, ими управляет "слепой траст".
В ноябре 2019 года Порошенко переоформил часть своего кондитерского бизнеса на старшего сына Алексея.