Ющенко: Конечно, поддерживаем отношения с Порошенко. Обожал, когда он несколько коробок шоколада привезет для офиса. Но уже давно не привозил

В ходе интервью Гордон спросил у Ющенко, поддерживают ли они отношения с Порошенко.

"Ну, есть. Конечно, есть. Время от времени названиваем, какие-то инициативы, какие-то просьбы... У нас, я бы сказал, особенность отношений с Петром Алексеевичем есть такая, что он действующий политик, у него есть часть декларируемых позиций, с которых он не сойдет, а мне это до конца не нравится", – сказал Ющенко.

Он отметил, что обсуждал это и с первым и вторым президентами Украины Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой, и "у каждого из них была эта оговорка".

"Потому что мне нужно, чтобы профсоюз работал. Профсоюз президентский... У меня все время на повестке дня стояло много вещей, которые Петр Алексеевич не подпишет. Много. Потому что адресат, например, – тот президент, который не хотел бы видеть подпись Петра Порошенко под этим письмом. Петр Алексеевич это знает, мы это знаем", – пояснил Ющенко.

На вопрос Гордона, присылает ли ему Порошенко конфеты Roshen, Ющенко ответил: "Нет, к сожалению", – но признал, что любит шоколад этой фирмы.

"Я обожал шоколад. Особенно когда на Спасском у нас офис был. Я обожал, когда несколько коробок привезет для офиса – и мы таскаем из этой коробки. Но он уже давно не привозил", – рассказал третий президент.

После этого Гордон обратился к Порошенко и попросил его "прислать Виктору Андреевичу конфеты Roshen".

"Шоколадные. Не мармелад, не карамель", – уточнил Ющенко.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

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