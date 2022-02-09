Бурба: Как я сегодня отношусь к Порошенко? Как военнослужащий к руководителю

"2016 год. Я – замначальника военной разведки – получал из его рук погоны генерал-майора", – рассказал Бурба.

По словам экс-начальника ГУР, у него сложились деловые отношения с Порошенко.

"Потому что все равно общаться надо было, нужно было. И мы постоянно это делали. Раз в неделю, раз в 10 дней я был у него", – сказал Бурба.

Экс-глава ГУР ответил утвердительно на вопрос, есть ли у него какие-нибудь отношения с экс-президентом.

"Да, есть. Я у него был недавно. Мы пообщались. И я сказал, что он молодец. Ну, после прилета из Польши. Вижу, у него еще лучше стали рейтинги после прилета. Я удивлен, конечно", – сказал он.

Гордон спросил, как сегодня Бурба относится к Порошенко.

"Как военнослужащий к руководителю. Ни больше, ни меньше. Я не в его команде, вы прекрасно знаете. Я его до этого не знал. И сейчас тоже не в его команде. Считаю, что президент есть президент. С уважением. Все", – ответил собеседник.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube