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Бурба: Как я сегодня отношусь к Порошенко? Как военнослужащий к руководителю

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Бурба рассказал, что Порошенко вручал ему погоны генерал-майора
Бурба рассказал, что Порошенко вручал ему погоны генерал-майора
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что познакомился с пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2016 году, когда занимал должность заместителя главы ГУР.

"2016 год. Я – замначальника военной разведки – получал из его рук погоны генерал-майора", – рассказал Бурба.

По словам экс-начальника ГУР, у него сложились деловые отношения с Порошенко.

"Потому что все равно общаться надо было, нужно было. И мы постоянно это делали. Раз в неделю, раз в 10 дней я был у него", – сказал Бурба.

Экс-глава ГУР ответил утвердительно на вопрос, есть ли у него какие-нибудь отношения с экс-президентом.

"Да, есть. Я у него был недавно. Мы пообщались. И я сказал, что он молодец. Ну, после прилета из Польши. Вижу, у него еще лучше стали рейтинги после прилета. Я удивлен, конечно", – сказал он.

Гордон спросил, как сегодня Бурба относится к Порошенко.

"Как военнослужащий к руководителю. Ни больше, ни меньше. Я не в его команде, вы прекрасно знаете. Я его до этого не знал. И сейчас тоже не в его команде. Считаю, что президент есть президент. С уважением. Все", – ответил собеседник.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Бурба ушел из ГУР со скандалом, он заявил, что решение высшего руководства государства перенести спецоперацию стало одной из причин ее провала.

В декабре 2021 года стало известно, что Бурба уволился с военной службыСейчас он преподает в Национальной академии СБУ.

Порошенко занимал пост президента в 2014–2019 годах.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Петр Порошенко, президент, Василий Бурба
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