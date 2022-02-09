Бурба: Как я сегодня отношусь к Порошенко? Как военнослужащий к руководителю

"2016 год. Я – замначальника военной разведки – получал из его рук погоны генерал-майора", – рассказал Бурба.
По словам экс-начальника ГУР, у него сложились деловые отношения с Порошенко.
"Потому что все равно общаться надо было, нужно было. И мы постоянно это делали. Раз в неделю, раз в 10 дней я был у него", – сказал Бурба.
Экс-глава ГУР ответил утвердительно на вопрос, есть ли у него какие-нибудь отношения с экс-президентом.
"Да, есть. Я у него был недавно. Мы пообщались. И я сказал, что он молодец. Ну, после прилета из Польши. Вижу, у него еще лучше стали рейтинги после прилета. Я удивлен, конечно", – сказал он.
Гордон спросил, как сегодня Бурба относится к Порошенко.
"Как военнослужащий к руководителю. Ни больше, ни меньше. Я не в его команде, вы прекрасно знаете. Я его до этого не знал. И сейчас тоже не в его команде. Считаю, что президент есть президент. С уважением. Все", – ответил собеседник.
Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Бурба ушел из ГУР со скандалом, он заявил, что решение высшего руководства государства перенести спецоперацию стало одной из причин ее провала.
В декабре 2021 года стало известно, что Бурба уволился с военной службы. Сейчас он преподает в Национальной академии СБУ.
Порошенко занимал пост президента в 2014–2019 годах.