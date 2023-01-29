Ющенко: Если бы Янукович подписал ассоциацию с ЕС, его машину в Борисполе киевские студенты забросали бы цветами до самого верха

Он отметил, что перед Вильнюсским саммитом в 2013 году он вместе с бывшим президентом Польши Александром Квасьневским должен был вести конференцию, решением которой должна была стать рекомендация обратиться к главам правительств европейских стран по поводу поддержки Украины в ассоциации с ЕС.

"Вечером идем от мемориала Голодомора вниз к парку, к машинам, и уже сажусь в машину, говорю: "Виктор Федорович, я утром улетаю в Вильнюс. У нас с Квасьневским европейская конференция "Будущее Украины: Евросоюз, НАТО" Мне же нужно отвечать. А что мне европейцам передать как привет?" Я сажусь на пассажирское место в автомобиле, дверь немножко на себя закрыл, а он к своей машине подходит, а потом так, метров три-четыре, в мою сторону прошел, стал, будто о чем-то думает, и сказал такую фразу: "Виктор Андреевич, прошу, передайте им, чтобы они не закрывали перед нами дверь". И я, Дима, убежден до сегодняшнего дня: если бы он 27-го [ноября] подписал ассоциацию, если бы он прилетел в Борисполь, я думаю, что его машину забросали бы киевские студенты цветами по самый верх", – сказал он.

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