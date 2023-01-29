ГОРДОН
 
 
Евромайдан ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ющенко: Если бы Янукович подписал ассоциацию с ЕС, его машину в Борисполе киевские студенты забросали бы цветами до самого верха

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Янукович сбежал из Украины в 2014 году
Янукович сбежал из Украины в 2014 году
Фото: EPA

Третий президент Украины Виктор Ющенко убежден, что если бы беглый четвертый президент Украины Виктор Янукович подписал Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, его радостно встретили бы в Киеве. Об этом Ющенко рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он отметил, что перед Вильнюсским саммитом в 2013 году он вместе с бывшим президентом Польши Александром Квасьневским должен был вести конференцию, решением которой должна была стать рекомендация обратиться к главам правительств европейских стран по поводу поддержки Украины в ассоциации с ЕС.

"Вечером идем от мемориала Голодомора вниз к парку, к машинам, и уже сажусь в машину, говорю: "Виктор Федорович, я утром улетаю в Вильнюс. У нас с Квасьневским европейская конференция "Будущее Украины: Евросоюз, НАТО" Мне же нужно отвечать. А что мне европейцам передать как привет?" Я сажусь на пассажирское место в автомобиле, дверь немножко на себя закрыл, а он к своей машине подходит, а потом так, метров три-четыре, в мою сторону прошел, стал, будто о чем-то думает, и сказал такую фразу: "Виктор Андреевич, прошу, передайте им, чтобы они не закрывали перед нами дверь". И я, Дима, убежден до сегодняшнего дня: если бы он 27-го [ноября] подписал ассоциацию, если бы он прилетел в Борисполь, я думаю, что его машину забросали бы киевские студенты цветами по самый верх", – сказал он.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

С 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года по всей Украине проходили протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством президента Виктора Януковича в Россию.

22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Евромайдан, Виктор Ющенко, Соглашение об ассоциации, Революция достоинства, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
Галина ГРИШИНА
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Галина ГРИШИНА
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
Галина ГРИШИНА
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я – нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
Галина ГРИШИНА
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Галина ГРИШИНА
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
Галина ГРИШИНА
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Галина ГРИШИНА
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Галина ГРИШИНА
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
Галина ГРИШИНА
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост (95606)
2
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео (84419)
3
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем (48138)
4
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего (33582)
5
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (30424)
6
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем (23910)
7
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (19131)
8
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе (18619)
 
 
 
 