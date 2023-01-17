Суд в Киеве заочно арестовал Януковича по делу об убийствах митингующих на Майдане

"По ходатайству следователя ГБР, согласованному с Офисом генерального прокурора, суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего президента Украины", – говорится в сообщении.

В бюро напомнили, что еще в ноябре 2021 года ГБР завершило расследование относительно преступлений Януковича и других девяти чиновников во время акций протеста в 2014 году.

"Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести", – отмечают в ГБР.

В отношении всех 10 подозреваемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также судья установил срок стороне защиты для ознакомления с материалами досудебного расследования, по завершении которого обвинительный акт будет направлен в суд.

Ранее суды в Украине уже избрали Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делам об узурпации власти, о "Харьковских соглашениях", о дезертирстве, о завладении резиденцией "Межигорье".