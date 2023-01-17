Суд в Киеве заочно арестовал Януковича по делу об убийствах митингующих на Майдане

"По ходатайству следователя ГБР, согласованному с Офисом генерального прокурора, суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего президента Украины", – говорится в сообщении.
В бюро напомнили, что еще в ноябре 2021 года ГБР завершило расследование относительно преступлений Януковича и других девяти чиновников во время акций протеста в 2014 году.
"Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести", – отмечают в ГБР.
В отношении всех 10 подозреваемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также судья установил срок стороне защиты для ознакомления с материалами досудебного расследования, по завершении которого обвинительный акт будет направлен в суд.
Ранее суды в Украине уже избрали Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делам об узурпации власти, о "Харьковских соглашениях", о дезертирстве, о завладении резиденцией "Межигорье".
21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Акции получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).
По словам пятого президента Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством Януковича в Россию.
22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не исполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы.
В январе 2019-го Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.