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Суд в Киеве заочно арестовал Януковича по делу об убийствах митингующих на Майдане

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Во время событий Майдана погибли десятки активистов
Во время событий Майдана погибли десятки активистов
Фото: EPA

Суд в Киеве вновь избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-президента Виктора Януковича, на этот раз – по "делам Майдана", сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

"По ходатайству следователя ГБР, согласованному с Офисом генерального прокурора, суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего президента Украины",  говорится в сообщении.

В бюро напомнили, что еще в ноябре 2021 года ГБР завершило расследование относительно преступлений Януковича и других девяти чиновников во время акций протеста в 2014 году.

"Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести",  отмечают в ГБР.

В отношении всех 10 подозреваемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также судья установил срок стороне защиты для ознакомления с материалами досудебного расследования, по завершении которого обвинительный акт будет направлен в суд.

Ранее суды в Украине уже избрали Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делам об узурпации власти, о "Харьковских соглашениях", о дезертирстве, о завладении резиденцией "Межигорье".

Контекст:

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Акции получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

По словам пятого президента Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством Януковича в Россию.

22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не исполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. 

В январе 2019-го Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Теги: Виктор Янукович, Евромайдан, Майдан, арест, Государственное бюро расследований, суд, ГБР
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