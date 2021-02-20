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Евромайдан

В Киеве зажгли Лучи достоинства в честь погибших героев Небесной сотни. Видео

Вечером 20 февраля, в День памяти героев Небесной сотни, в Киеве зажгли инсталляцию Лучи достоинства. Об этом сообщает "Апостроф". Лучи символизируют души погибших в 2014 году участников Революции достоинства. Впервые проект представили к первой годовщине расстрелов на Майдане. Тогда лазерные лучи светили с улиц Институтской, Михаила Грушевского, с Майдана Незалежности – с тех мест, где погибли герои Небесной сотни, сообщили на странице мероприятия в Facebook.

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20 февраля в Украине отмечают День памяти героев Небесной сотни
20 февраля в Украине отмечают День памяти героев Небесной сотни
Фото: Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum / Facebook

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Участников Революции достоинства, которые погибли от рук силовиков, назвали Небесной сотней. Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек. Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 16. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 83 года, отмечает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.

видео

Видео: Богдан Скаврон / YouTube
Теги: Евромайдан, Украина, Майдан, Небесная сотня, Революция достоинства
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