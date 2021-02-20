Зеленские почтили память героев Небесной сотни

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена 20 февраля, в День памяти героев Небесной сотни, почтили подвиг участников Революции достоинства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

"Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не узнать имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!" – сказал Зеленский.

Президентская чета сделала первый удар в Колокол достоинства.

По информации пресс-службы, колокол был изготовлен по поручению Зеленского. На нем размещена надпись: "Слава Украине! Небесной сотне слава!".

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Участников Революции достоинства, которые погибли от рук силовиков, назвали Небесной сотней. Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек. Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 16. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 83 года, отмечает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.