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Панихида и шествие памяти – в Киеве почтили память погибших героев Небесной сотни. Фоторепортаж

Сегодня 23.37
18 февраля на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева родные и близкие героев Небесной сотни, участники Евромайдана и другие граждане почтили память погибших во время Революции достоинства. Об этом пишут "Цензор.НЕТ" и "РБК-Украина". Возле часовни на аллее Героев Небесной сотни днем прошла панихида. Еще одна панихида по погибшим героям прошла вечером в Михайловском соборе. После нее началось шествие памяти по маршруту Михайловская площадь – улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Крепостной переулок – Институтская и завершилось у аллеи Героев Небесной сотни. Люди возложили цветы и зажгли лампадки у фотографий активистов, которые погибли от пуль силовиков. Часть участников пришла к Офису президента, где потребовала наказания виновных в расстрелах протестующих. Также активисты зажгли файеры.
Теги: Евромайдан, улица Грушевского, Майдан, Небесная сотня, революция, Институтская, шествие, Революция достоинства, цветы, погибшие, память
 

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22 января в центре Киева почтили память первых погибших участников Революции достоинства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого и Александра Бадеры. Все они погибли в Киеве и Киевской области в конце января 2014 года. Участники также прошли с фотографиями погибших, флагами и транспарантами от Лядских ворот до памятного знака на улице Грушевского. Героев Небесной сотни помянули в ходе панихиды возле посвященного погибшим памятного знака. Фотографии с мероприятия опубликовало "Радіо Свобода".
Активисты в центре Киева повалили ограждение, которое мешало следственному эксперименту в расследовании расстрелов на Майдане. Фоторепортаж
18 мая, 2019 13.52  
Сегодня на улице Институтской в Киеве активисты повалили ограждение музея Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН". Целью активистов является продолжение следственных экспериментов в расследовании расстрелов активистов во время Революции достоинства, которое проводит управление спецрасследований Генпрокуратуры Украины. Ограждение этому мешает. 13 мая на Институтской начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни. Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская сообщила, что брусчатку уже сняли с участка, который ранее был установлен как место гибели одного из протестующих – Александра Плеханова. В этом деле следственный эксперимент не завершен, а вмешательство строителей делает его невозможным, сказала Закревская. Управление спецрасследований ГПУ попросило приостановить строительные работы на Институтской. Генеральный директор Национального мемориального комплекса Игорь Пошивайло заявил, что до конца года они должны освоить деньги, которое выделило государство, потому что в следующем году их может уже не быть. Активисты сегодня высказали мнение, что лучшей памятью героев будет не монумент, а установление правды в деле об их убийствах.
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Перенос и затягивание судов по делу о преступлениях на Майдане являются "настоящими пытками" для родственников погибших и пострадавших, заявил сын героя Небесной сотни Владимир Бондарчук.
 
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