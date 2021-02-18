Панихида и шествие памяти – в Киеве почтили память погибших героев Небесной сотни. Фоторепортаж

18 мая, 2019 21.30

В любой стране стараются сохранить детали мест героической событий, а в Киеве на месте событий Евромайдана "меняют аутентичную брусчатку и деревья на новенькую плитку и заморские клены", отметил генпрокурор Украины Юрий Луценко.