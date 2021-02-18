Панихида и шествие памяти – в Киеве почтили память погибших героев Небесной сотни. Фоторепортаж
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
18 февраля на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева родные и близкие героев Небесной сотни, участники Евромайдана и другие граждане почтили память погибших во время Революции достоинства. Об этом пишут "Цензор.НЕТ"
и "РБК-Украина"
. Возле часовни на аллее Героев Небесной сотни днем прошла панихида. Еще одна панихида по погибшим героям прошла вечером в Михайловском соборе. После нее началось шествие памяти по маршруту Михайловская площадь – улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Крепостной переулок – Институтская и завершилось у аллеи Героев Небесной сотни. Люди возложили цветы и зажгли лампадки у фотографий активистов, которые погибли от пуль силовиков. Часть участников пришла к Офису президента, где потребовала наказания виновных в расстрелах протестующих. Также активисты зажгли файеры.