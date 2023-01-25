"Благодаря ему выстоял Киев". На фронте погиб майдановец, снайпер и аэроразведчик Олег Собченко

Собченко – житель Корсуня-Шевченковского Черкасской области. 4 декабря ему исполнилось 49 лет. Был активным участником Революции достоинства и получил многочисленные травмы во время противостояния в Черкассах. В 2014–2016 годах воевал в составе добробатов. В феврале 2022 года присоединился к 72-й бригаде имени Черных Запорожцев и защищал Киев.

В музее рассказали, что Собченко много лет бескорыстно работал над восстановлением мемориалов и могил воинов армии УНР. В составе команды благотворительного фонда "Героика", целью которого является сохранение памяти о защитниках Украины, он как плотник и каменщик собственноручно работал над восстановлением памятников.

О гибели Собченко также написали в соцсетях многие его друзья и знакомые.

"Казачья судьба. Сегодня в бою при обороне украинского Донбасса мой побратим Олег Собченко погиб. Погиб, как герой. Казаком он был, свой казацкий путь славно завершил... С ним мы прошли самые жаркие бои этой войны – Мощун, Лисичанск, Бахмут. Но каким бы опытным волком войны ты ни был, нынешняя плотность артиллерийского огня математически оставляет тебе мало шансов", – написал в Facebook активист Евромайдана, экс-нардеп, военный Игорь Луценко.

Он рассказал, что познакомился с Собченко на Майдане. Во время событий Крещения на майдановцев в Черкассах напал "Беркут", Собченко проломили лоб. Его чудом спасли, вывезли за границу. Позднее за эти события он получил свой первый орден "За мужество".

"В составе небольшой группы добровольцев мы поехали на войну еще в 2014 году, в апреле. Собченко провоевал более полутора лет в первую фазу, был результативным снайпером, имел неплохой опыт контактных боев. Его знания и умения были бесценны в первые хаотические недели большой войны. Благодаря ему я остался тогда жив", – поделился Луценко.

По его словам, первые 10 месяцев полномасштабной войны они с Собченко работали как экипаж аэроразведки.

"Я знаю, именно благодаря Собченко выстоял Киев. Когда в марте в районе Казаровичей группа российских десантников попыталась захватить дамбу Ирпеня, Олег в подходящий момент взял командование на себя и сообразил, как теми жалкими средствами отразить атаку элитных солдат. Мы тогда не дали возможности россиянам взять под контроль воду в реке Ирпень – реке, которая затем, благодаря открытой дамбе, разлилась и решающим образом помогла защитить столицу с севера, удержать Мощун", – рассказал Луценко.

Он отметил, что за эти события побратимы получили по ордену "За мужество". Подробнее об этой истории Луценко рассказал в интервью "Новинарні".

"Это был казак, которого какая-то машина времени перенесла в наше время. Жесткий воин и одновременно лирик: любил песни, весь украинский спектр – что народные и классические, что новые – старался знать досконально... Бескомпромиссно играл роль моего старшего брата, имел крутой характер, любил ссориться на блокпостах. У меня тоже не очень хороший нрав; мы постоянно спорили, но держались вместе. Потому что когда нужно было идти в серую зону, то я мог звать только его, а он – меня", – написал военный.

Адвокат активистов Евромайдана, военнослужащая Евгения Закревская рассказала о еще одной стороне жизни Собченко: его борьбе за то, чтобы были наказаны виновные в похищении и убийстве майдановца, журналиста Василия Сергиенко.

"Что-то в этом есть, когда на случай твоего убийства существует человек, который найдет по горячим следам твое свежезакопанное тело и вытянет на свет и то тело, и всю историю убийства. Вплоть до заказчика. Перебьет чувакам всю малину и на 15 лет не даст спокойно жить твоим убийцам. Даст показания. Будет поддерживать жену, подружится с адвокатом. Выковыряет мозг следователям и прокурорам. Будет ходить на суды. Будет приводить журналистов. Будет судиться с заказчиком за то, чтобы называть вещи своими именами, а убийц – убийцами", – написала она.

По ее словам, благодаря Собченко была уверенность, "что ты не исчезнешь навсегда в яме, забросанной землей и мусором, с причиной смерти "от асфиксии, вызванной кровотечением от ножевого ранения в шею", а из-под этой же земли будешь продолжать трепать нервы и уничтожать жизнь своим убийцам".

"И вот сейчас тебя нет. Сказать, что в этом мире стало неуютно, – обидеть капитана очевидность… Теперь здесь страшно умирать", – подытожила Закревская.

"Гибнут люди, без которых мы – я не понимаю, как будем... Сколько раз он избегал смерти, смеялся ей в лицо. Я поверила, что Олег бессмертен и с ним ничего не может случиться", – написала в Twitter журналистка, инструктор по тактической медицине Ольга Худецкая.