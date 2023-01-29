Ющенко: Думаю, Зеленский пойдет на второй срок. Возможно, это даже не его желание будет

Гордон спросил, скоро ли Зеленский, по мнению Ющенко, станет членом "президентского профсоюза", то есть, пойдет ли он на второй срок.

"Думаю, да. Может быть, это даже не его желание будет. Может быть, это даже желание его команды. Потому что есть много вещей, которые сразу не бросишь, и их нужно продолжать, иметь определенную последовательность, определенные влияния на тех, кто придет после тебя. Это было бы лучше. Потому что есть некоторые задачи, которые, как по эстафете – и это не только Украина, а это и Германия, это Америка – это все страны передавали. Потому что они необъятны в одну каденцию или в две. И хорошо, когда после тебя приходит твой союзник, принимающий эстафету", – сказал Ющенко.

На вопрос, обращается ли Зеленский за советами, он ответил, что между ними есть переписка.

"Чуть что-то важное – я ему пишу записки. Он меня благодарит. Я понимаю, что ни один украинский президент не позавидует сегодняшней работе Владимира Александровича. Он делает большую работу. Большую", – подчеркнул Ющенко.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

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