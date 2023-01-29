Ющенко: Думаю, Зеленский пойдет на второй срок. Возможно, это даже не его желание будет

Гордон спросил, скоро ли Зеленский, по мнению Ющенко, станет членом "президентского профсоюза", то есть, пойдет ли он на второй срок.
"Думаю, да. Может быть, это даже не его желание будет. Может быть, это даже желание его команды. Потому что есть много вещей, которые сразу не бросишь, и их нужно продолжать, иметь определенную последовательность, определенные влияния на тех, кто придет после тебя. Это было бы лучше. Потому что есть некоторые задачи, которые, как по эстафете – и это не только Украина, а это и Германия, это Америка – это все страны передавали. Потому что они необъятны в одну каденцию или в две. И хорошо, когда после тебя приходит твой союзник, принимающий эстафету", – сказал Ющенко.
На вопрос, обращается ли Зеленский за советами, он ответил, что между ними есть переписка.
"Чуть что-то важное – я ему пишу записки. Он меня благодарит. Я понимаю, что ни один украинский президент не позавидует сегодняшней работе Владимира Александровича. Он делает большую работу. Большую", – подчеркнул Ющенко.
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Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.
Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".
На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский повторил, что еще не определился, будет ли баллотироваться на второй срок. "Я не принял это решение. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины. Не с манипуляционными рейтингами. Они есть разные", – сказал он.
Очередные президентские выборы в Украине должны состояться в марте 2024 года. Однако 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России, Зеленский объявил военное положение, во время которого никакие выборы проходить не могут.
После завершения войны, которую против Украины ведет РФ, "будет очень тяжело сразу провести выборы", нужен будет небольшой переходный период, говорил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.