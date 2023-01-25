Зеленскому – 45. Как изменился президент за этот год. Самые знаковые фото и видео

Год назад свой 44-й день рождения Зеленский, по словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, провел на работе, а коллег и друзей попросил не тратить деньги ему на подарки, а перевести средства на благотворительность.

Спустя почти месяц после этого, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский записал свое первое обращение к украинцам на камеру телефона. В кадре он появился в костюме без галстука.

После этого президент больше не надевал костюм и рубашку, появляясь даже на официальных мероприятиях в милитари-одежде, а его обращения стали ежевечерними.

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В начале апреля президент Украины побывал в освобожденных от российских оккупантов городах Буча и Ирпень Киевской области.

В середине апреля Зеленский встретил в Киеве на тот момент премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который впервые с 24 февраля приехал в Украину.

Политики в сопровождении охраны вышли с Банковой, прошлись по Крещатику, здороваясь со встречными киевлянами, прогулялись по Майдану и посетили Колокол достоинства на аллее Героев Небесной сотни.

"Делаем все, чтобы наша следующая встреча с Борисом Джонсоном прошла уже под мирным украинским небом", – написал тогда Зеленский в Facebook.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский и его жена Елена Зеленская разъехались и долгое время не публиковали совместные фото.

Автором их первой фотосессии во время войны стала американский фотограф Энни Лейбовиц. Эти фото опубликовал американский журнал Vogue.

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В сентябре Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Изюм.

А ровно через два месяца побывал в деоккупированном Херсоне.

В том же месяце Зеленский получил в подарок от американского режиссера Шона Пенна статуэтку "Оскара".

"Пенн уже в третий раз за время полномасштабной войны посещает Украину. На этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку "Оскара" как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться в Украине до окончания войны", – написал тогда Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Поездка Зеленского в США в конце декабря 2021 года стала его первым зарубежным визитом после 24 февраля. Для официального визита в Белый дом он выбрал одежду в стиле милитари, состоящую из брюк и свитера от украинского бренда с вышивкой на груди в виде трезубца.

Президент США Джо Байден во время встречи был одет в синий классический костюм, дополнив его желто-синим галстуком.

Фото: ЕРА

Резонансным стало появление и выступление украинского президента в Конгрессе США.

Фото: ЕРА