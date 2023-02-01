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ПОЛИТИКА

Украинский омбудсмен снова просит Грузию пустить его к Саакашвили: То, что мы видим на фото и видео, – пытки

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Саакашвили похудел почти вдвое за время пребывания в грузинской тюрьме
Саакашвили похудел почти вдвое за время пребывания в грузинской тюрьме
Фото: Daryna Chyzh / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 1 февраля снова призвал власти Грузии допустить его к третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом он написал в Facebook.

Саакашвили, который был задержан осенью 2021 года и с тех пор находится под арестом (на данный момент – в тбилисской клинике), – в критическом состоянии, подчеркнул Лубинец. 

"То, что мы видим на фото и видео, – это пытки гражданина Украины. За тем, как ухудшается его состояние, публично следят все. И это недопустимо! Еще раз публично призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины", – написал омбудсмен. 

Уполномоченный рассказал, что ранее насколько раз призывал власти Грузии пустить его к Саакашвили – писал обращения в грузинский минюст, но так и не получил ответа. По словам Лубинца, он также обсуждал этот вопрос с грузинским омбудсменом. 

"Требую срочно отпустить его на лечение! Также обращаюсь ко всем правозащитным институциям, чтобы срочно повлияли на власть Грузии! Украина не будет стоять в стороне, когда ее граждане находятся в таких условиях и нуждаются в неотложной помощи!" – подчеркнул он. 

Сегодня Саакашвили по видеосвязи принимал участие в судебном заседании об отсрочке его приговора или освобождении от наказания. Он поднял футболку, чтобы показать, насколько истощен, – и трансляцию прервали. По словам пресс-секретаря Саакашвили Дарьи Чиж, политик сейчас весит 69 кг, а при попадании в тюрьму весил 120 кг. Его рост, насколько известно, – 195 см. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что власти Грузии фактически убивают Саакашвили

https://www.facebook.com/dmytro.lubinets/posts/pfbid035Mau5LyCikHMWpbGN6JZCrJ4Ho5E8me7z2u9bCmpAAZgVevyr6axDhT3REBTHaAgl

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря 2022 года были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

15 декабря 2022 года МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В тот же день Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

19 декабря 2022 года Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

24 января стало известно, что у Сакашвили обнаружили коронавирусную инфекцию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Тбилиси, омбудсмен, Дмитрий Лубинец
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