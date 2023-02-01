Украинский омбудсмен снова просит Грузию пустить его к Саакашвили: То, что мы видим на фото и видео, – пытки

Саакашвили похудел почти вдвое за время пребывания в грузинской тюрьме Фото: Daryna Chyzh / Facebook

Саакашвили, который был задержан осенью 2021 года и с тех пор находится под арестом (на данный момент – в тбилисской клинике), – в критическом состоянии, подчеркнул Лубинец.

"То, что мы видим на фото и видео, – это пытки гражданина Украины. За тем, как ухудшается его состояние, публично следят все. И это недопустимо! Еще раз публично призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины", – написал омбудсмен.

Уполномоченный рассказал, что ранее насколько раз призывал власти Грузии пустить его к Саакашвили – писал обращения в грузинский минюст, но так и не получил ответа. По словам Лубинца, он также обсуждал этот вопрос с грузинским омбудсменом.

"Требую срочно отпустить его на лечение! Также обращаюсь ко всем правозащитным институциям, чтобы срочно повлияли на власть Грузии! Украина не будет стоять в стороне, когда ее граждане находятся в таких условиях и нуждаются в неотложной помощи!" – подчеркнул он.

Сегодня Саакашвили по видеосвязи принимал участие в судебном заседании об отсрочке его приговора или освобождении от наказания. Он поднял футболку, чтобы показать, насколько истощен, – и трансляцию прервали. По словам пресс-секретаря Саакашвили Дарьи Чиж, политик сейчас весит 69 кг, а при попадании в тюрьму весил 120 кг. Его рост, насколько известно, – 195 см.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что власти Грузии фактически убивают Саакашвили.