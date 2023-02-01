Украинский омбудсмен снова просит Грузию пустить его к Саакашвили: То, что мы видим на фото и видео, – пытки

Саакашвили, который был задержан осенью 2021 года и с тех пор находится под арестом (на данный момент – в тбилисской клинике), – в критическом состоянии, подчеркнул Лубинец.
"То, что мы видим на фото и видео, – это пытки гражданина Украины. За тем, как ухудшается его состояние, публично следят все. И это недопустимо! Еще раз публично призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины", – написал омбудсмен.
Уполномоченный рассказал, что ранее насколько раз призывал власти Грузии пустить его к Саакашвили – писал обращения в грузинский минюст, но так и не получил ответа. По словам Лубинца, он также обсуждал этот вопрос с грузинским омбудсменом.
"Требую срочно отпустить его на лечение! Также обращаюсь ко всем правозащитным институциям, чтобы срочно повлияли на власть Грузии! Украина не будет стоять в стороне, когда ее граждане находятся в таких условиях и нуждаются в неотложной помощи!" – подчеркнул он.
Сегодня Саакашвили по видеосвязи принимал участие в судебном заседании об отсрочке его приговора или освобождении от наказания. Он поднял футболку, чтобы показать, насколько истощен, – и трансляцию прервали. По словам пресс-секретаря Саакашвили Дарьи Чиж, политик сейчас весит 69 кг, а при попадании в тюрьму весил 120 кг. Его рост, насколько известно, – 195 см.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что власти Грузии фактически убивают Саакашвили.
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря 2022 года были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.
15 декабря 2022 года МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В тот же день Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.
19 декабря 2022 года Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.
24 января стало известно, что у Сакашвили обнаружили коронавирусную инфекцию.