"Необходимо вернуть в Украину". Ермак сообщил, что отправил фото истощенного Саакашвили международным партнерам

Об этом 1 февраля в Twitter заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Саакашвили в ходе судебного заседании по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания на видео в суде снял майку, чтобы показать, насколько истощен, после этого трансляцию прервали.

"Мы осуждаем незаконное содержание настоящего борца за свободу и гражданина Украины Михаила Саакашвили. Также условия, в которых его содержат, ужасающие. Сегодня я отправил эти фотографии международным партнерам. Михаилу нужно лечение. Его необходимо вернуть в Украину", – написал Ермак.

Ми засуджуємо незаконне утримання справжнього борця за свободу та громадянина * @SaakashviliM. Також умови, в яких його утримують, жахливі. Сьогодні я відправив ці фото міжнародним партнерам.

Міхеілу потрібне лікування. Його необхідно повернути до * . pic.twitter.com/cdhNHEfVLG — Andriy Yermak (@AndriyYermak) February 1, 2023

Саакашвили сказал (дистанционно) в ходе заседания, что если "не доживет до победы Украины", то его "сердце должно быть похоронено в Киеве", поскольку "оно принадлежит Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что правительство Грузии убивает Саакашвили.

Украинский омбудсмен снова призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили. "То, что мы видим на фото и видео, – это пытки гражданина Украины", – отметил Дмитрий Лубинец.