"Необходимо вернуть в Украину". Ермак сообщил, что отправил фото истощенного Саакашвили международным партнерам

Об этом 1 февраля в Twitter заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Саакашвили в ходе судебного заседании по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания на видео в суде снял майку, чтобы показать, насколько истощен, после этого трансляцию прервали.
"Мы осуждаем незаконное содержание настоящего борца за свободу и гражданина Украины Михаила Саакашвили. Также условия, в которых его содержат, ужасающие. Сегодня я отправил эти фотографии международным партнерам. Михаилу нужно лечение. Его необходимо вернуть в Украину", – написал Ермак.
Ми засуджуємо незаконне утримання справжнього борця за свободу та громадянина * @SaakashviliM. Також умови, в яких його утримують, жахливі. Сьогодні я відправив ці фото міжнародним партнерам.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) February 1, 2023
Міхеілу потрібне лікування. Його необхідно повернути до * . pic.twitter.com/cdhNHEfVLG
Саакашвили сказал (дистанционно) в ходе заседания, что если "не доживет до победы Украины", то его "сердце должно быть похоронено в Киеве", поскольку "оно принадлежит Украине".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что правительство Грузии убивает Саакашвили.
Украинский омбудсмен снова призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили. "То, что мы видим на фото и видео, – это пытки гражданина Украины", – отметил Дмитрий Лубинец.
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря 2022 года были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.
15 декабря 2022 года МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.
19 декабря 2022 года Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.
24 января стало известно, что у Сакашвили обнаружили коронавирусную инфекцию.