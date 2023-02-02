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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников заявил, что Россия может начать новое наступление на Донбассе и на юге Украины

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Резников призвал партнеров из стран НАТО усилить помощь Украине
Резников призвал партнеров из стран НАТО усилить помощь Украине
Фото: ЕРА

Россия может начать новое масштабное наступление на двух направлениях. Об этом в эфире BFMTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы не можем терять инициативу… Считаем, что, учитывая то, что они живут символикой, они могут что-то попробовать вокруг 24 февраля… Мы не недооцениваем нашего врага", – подчеркнул министр.

По его словам, на границах Украины фиксируется "значительно больше оккупантов", чем 300 тыс. мобилизованных, о которые заявляли власти РФ. Захватчики, по мнению Резникова, могут осуществить наступление на Донбассе либо на юге Украины.

В связи с этим министр призвал партнеров из стран НАТО усилить помощь Украине.

"Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно быстрее. Поэтому необходимо оружие для сдерживания врага, ведь все на войне решает инициатива", – отметил Резников, акцентировав внимание на том, что для Украины важно получить "воздушные средства".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, Алексей Резников, наступление, война России против Украины, контрнаступление
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