Резников заявил, что Россия может начать новое наступление на Донбассе и на юге Украины

"Мы не можем терять инициативу… Считаем, что, учитывая то, что они живут символикой, они могут что-то попробовать вокруг 24 февраля… Мы не недооцениваем нашего врага", – подчеркнул министр.

По его словам, на границах Украины фиксируется "значительно больше оккупантов", чем 300 тыс. мобилизованных, о которые заявляли власти РФ. Захватчики, по мнению Резникова, могут осуществить наступление на Донбассе либо на юге Украины.

В связи с этим министр призвал партнеров из стран НАТО усилить помощь Украине.

"Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно быстрее. Поэтому необходимо оружие для сдерживания врага, ведь все на войне решает инициатива", – отметил Резников, акцентировав внимание на том, что для Украины важно получить "воздушные средства".

Война России против Украины. Главное (обновляется)