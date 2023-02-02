На отдельных направлениях оккупанты готовятся к наступлению, ВСУ за сутки поразили три района сосредоточения сил противника – Генштаб

"Несмотря на большие потери, враг продолжает попытки наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки украинские военные отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка, Невское, Червонопоповка, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клещеевка Донецкой области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы противника и склад горюче-смазочных материалов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Наиболее интенсивные бои идут на Донбассе.