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В Старобельске оккупанты заставляют родителей отдавать детей в казацко-кадетский корпус для "правильного патриотического воспитания" – Генштаб ВСУ

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Оккупанты угрожают лишением родительских прав людей, которые отказываются отдавать своих детей в казацко-кадетский корпус, рассказали в Генштабе ВСУ
Оккупанты угрожают лишением родительских прав людей, которые отказываются отдавать своих детей в казацко-кадетский корпус, рассказали в Генштабе ВСУ
Фото: cadets-crimea.ru (иллюстративное)

Российские оккупанты продолжают нарушать права человека на временно захваченных территориях Украины.

Об этом 1 февраля в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины.

"В частности, в Старобельске Луганской области российская оккупационная власть заставляет людей отдавать детей в возрасте от шести лет в казацко-кадетский корпус для якобы "правильного патриотического воспитания", – говорится в сообщении.

В то же время людям, которые отказываются отдавать своих детей в указанный корпус, оккупанты угрожают лишением родительских прав, добавили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QsL8YpBpqxM2NZQk1r1p7gAF6zzZ5uPKnx4NFFrcx6owwZpmxF8HBHfXFok3Yvn7l

О том, что оккупанты проводят милитаризацию детей на временно захваченной территории Луганской области, сообщали еще до полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

В прокуратуре заявляли, что детей в оккупированном Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном и учат обращаться с тяжелым вооружением.

Контекст:

В 2022 году российские оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. 28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.

Новое масштабное наступление российских оккупантов, скорее всего, произойдет либо в Луганской области, либо в районе Угледара Донецкой области, считают эксперты американского Института исследования войны.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, права человека, Генштаб ВСУ, оккупация, российская пропаганда, Старобельск, дети, население, родители, российские оккупанты
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