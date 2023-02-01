В Старобельске оккупанты заставляют родителей отдавать детей в казацко-кадетский корпус для "правильного патриотического воспитания" – Генштаб ВСУ

Оккупанты угрожают лишением родительских прав людей, которые отказываются отдавать своих детей в казацко-кадетский корпус, рассказали в Генштабе ВСУ Фото: cadets-crimea.ru (иллюстративное)

Об этом 1 февраля в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины.

"В частности, в Старобельске Луганской области российская оккупационная власть заставляет людей отдавать детей в возрасте от шести лет в казацко-кадетский корпус для якобы "правильного патриотического воспитания", – говорится в сообщении.

В то же время людям, которые отказываются отдавать своих детей в указанный корпус, оккупанты угрожают лишением родительских прав, добавили в Генштабе ВСУ.

О том, что оккупанты проводят милитаризацию детей на временно захваченной территории Луганской области, сообщали еще до полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

В прокуратуре заявляли, что детей в оккупированном Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном и учат обращаться с тяжелым вооружением.