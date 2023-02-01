В Старобельске оккупанты заставляют родителей отдавать детей в казацко-кадетский корпус для "правильного патриотического воспитания" – Генштаб ВСУ

Об этом 1 февраля в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
Отмечается, что российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины.
"В частности, в Старобельске Луганской области российская оккупационная власть заставляет людей отдавать детей в возрасте от шести лет в казацко-кадетский корпус для якобы "правильного патриотического воспитания", – говорится в сообщении.
В то же время людям, которые отказываются отдавать своих детей в указанный корпус, оккупанты угрожают лишением родительских прав, добавили в Генштабе ВСУ.
О том, что оккупанты проводят милитаризацию детей на временно захваченной территории Луганской области, сообщали еще до полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.
В прокуратуре заявляли, что детей в оккупированном Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном и учат обращаться с тяжелым вооружением.
В 2022 году российские оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. 28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
Новое масштабное наступление российских оккупантов, скорее всего, произойдет либо в Луганской области, либо в районе Угледара Донецкой области, считают эксперты американского Института исследования войны.