Генштаб ВСУ: Россияне активно ведут разведку, на отдельных направлениях готовятся к наступлению

В приграничных с Украиной районах, российские оккупанты содержат определенные подразделения, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 1 февраля в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Враг активно ведет разведку, на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

В то же время на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено, добавили в Генштабе ВСУ.

"На полигонах республики Беларусь идет подготовка войск противника. Вместе с тем, в приграничных с Украиной районах, враг содержит определенные подразделения, не прекращает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы по районам украинских населенных пунктов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток 1 февраля российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на девяти направлениях – северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.

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