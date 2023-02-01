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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Россияне активно ведут разведку, на отдельных направлениях готовятся к наступлению

В приграничных с Украиной районах, российские оккупанты содержат определенные подразделения, отметили в Генштабе ВСУ
В приграничных с Украиной районах, российские оккупанты содержат определенные подразделения, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска в войне против Украины продолжают попытки наступления на четырех направлениях.

Об этом 1 февраля в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Враг активно ведет разведку, на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

В то же время на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено, добавили в Генштабе ВСУ.

"На полигонах республики Беларусь идет подготовка войск противника. Вместе с тем, в приграничных с Украиной районах, враг содержит определенные подразделения, не прекращает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы по районам украинских населенных пунктов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток 1 февраля российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на девяти направлениях – северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QsL8YpBpqxM2NZQk1r1p7gAF6zzZ5uPKnx4NFFrcx6owwZpmxF8HBHfXFok3Yvn7l

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Лиман, разведка, оборона, артиллерия, полигон, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, население, миномет, российские оккупанты
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