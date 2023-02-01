Генштаб ВСУ: Россияне активно ведут разведку, на отдельных направлениях готовятся к наступлению

Об этом 1 февраля в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
"Враг активно ведет разведку, на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.
В то же время на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено, добавили в Генштабе ВСУ.
"На полигонах республики Беларусь идет подготовка войск противника. Вместе с тем, в приграничных с Украиной районах, враг содержит определенные подразделения, не прекращает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы по районам украинских населенных пунктов", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в течение суток 1 февраля российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на девяти направлениях – северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на Донбассе.