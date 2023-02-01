За сутки оккупанты обстреляли украинскую территорию больше 75 раз. Пытаются наступать на Донбассе – Генштаб

Оккупанты совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огнем было мирное население и гражданская инфраструктура в Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.
По данным Генштаба, россияне не прекращают наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях на Донбассе.
"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено", – говорится в сообщении.
Из минометов и артиллерии также обстреляны населенные пункты в Харьковской, Луганской, области, Донецкой и Запорожской областях. На Херсонском направлении под обстрелы из РСЗО попал 21 населенный пункт, в том числе областной центр, информируют в Генштабе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на Донбассе.