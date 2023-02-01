ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты обстреляли украинскую территорию больше 75 раз. Пытаются наступать на Донбассе – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На северной границе Украины наступательных группировок РФ не обнаружено Генштаб
На северной границе Украины наступательных группировок РФ не обнаружено – Генштаб
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние сутки армия России нанесла 5 авиационных и 6 ракетных ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 1 февраля в Facebook.

Оккупанты совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огнем было мирное население и гражданская инфраструктура в Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.

По данным Генштаба, россияне не прекращают наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях на Донбассе. 

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено", – говорится в сообщении.

Из минометов и артиллерии  также обстреляны населенные пункты в Харьковской, Луганской, области, Донецкой и Запорожской областях. На Херсонском направлении под обстрелы из РСЗО попал 21 населенный пункт, в том числе областной центр, информируют в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid05HsdZfU6BVcyaXaSKMHivs4QgNCfth2uMEMcAnyVVQDebVEfLZL4oBiMziAfjiqCl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Теги: Херсон, Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Донбасс, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, Николаевская область, РСЗО, армия РФ, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Галина ГРИШИНА
Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться
Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться
Галина ГРИШИНА
"Эти чувства – самые лучшие". Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
"Эти чувства – самые лучшие". Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Галина ГРИШИНА
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Галина ГРИШИНА
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
Галина ГРИШИНА
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Галина ГРИШИНА
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (93664)
2
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (87498)
3
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (71748)
4
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (64481)
5
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (35778)
6
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (34604)
7
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (33644)
8
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (32281)
 
 
 
 