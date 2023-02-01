За сутки оккупанты обстреляли украинскую территорию больше 75 раз. Пытаются наступать на Донбассе – Генштаб

Оккупанты совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огнем было мирное население и гражданская инфраструктура в Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.



По данным Генштаба, россияне не прекращают наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях на Донбассе.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено", – говорится в сообщении.

Из минометов и артиллерии также обстреляны населенные пункты в Харьковской, Луганской, области, Донецкой и Запорожской областях. На Херсонском направлении под обстрелы из РСЗО попал 21 населенный пункт, в том числе областной центр, информируют в Генштабе.