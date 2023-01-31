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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты проводят обыски и проверяют мобильные телефоны у местных жителей на захваченных территориях Херсонской области – Генштаб ВСУ

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Россияне усилили фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области, отметили в Генштабе ВСУ
Россияне усилили фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупанты усилили "фильтрационные и контрдиверсионные мероприятия" на временно занятых территориях Херсонской области.

Об этом 31 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Так, российские оккупационные войска ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка, проводятся обыски у местных жителей и проверка мобильных телефонов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02HHYLZSEJTq7eWUvaHLbmd4o2ye2pAcRn8Ai9LP2isx9i4UwYEcmcenia6phVGi5sl

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Россияне ужесточают режимные меры на оккупированной части Херсонской области, лишают возможности получать альтернативную информацию; собираются группами, обыскивают пустые помещения местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель, отмечали в Генштабе ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, захват, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, телефоны, ВСУ, война России против Украины, обыски, население, проверки, российские оккупанты
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