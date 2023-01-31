Оккупанты проводят обыски и проверяют мобильные телефоны у местных жителей на захваченных территориях Херсонской области – Генштаб ВСУ

Об этом 31 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
"Так, российские оккупационные войска ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка, проводятся обыски у местных жителей и проверка мобильных телефонов", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Россияне ужесточают режимные меры на оккупированной части Херсонской области, лишают возможности получать альтернативную информацию; собираются группами, обыскивают пустые помещения местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель, отмечали в Генштабе ВСУ.