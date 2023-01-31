Оккупанты проводят обыски и проверяют мобильные телефоны у местных жителей на захваченных территориях Херсонской области – Генштаб ВСУ

Россияне усилили фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 31 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Так, российские оккупационные войска ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка, проводятся обыски у местных жителей и проверка мобильных телефонов", – говорится в сообщении.

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