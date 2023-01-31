Авиация ВСУ нанесла девять ударов по районам сосредоточения россиян, столько же районов поразили ракетчики и артиллеристы – Генштаб

Украинские пилоты нанесли два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 31 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

Кроме того, украинские пилоты нанесли два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки поразили девять районов сосредоточения живой силы противника и один склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты не оставляют намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины – "наносят удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения".

"В течение суток нанесли три авиационных и три ракетных удара. Также было совершено более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждения получила гражданская инфраструктура в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине, резюмировали военные.

По данным Генштаба ВСУ на утро 31 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 127,5 тыс. российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)