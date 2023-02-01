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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки ликвидировали около 920 оккупантов – Генштаб ВСУ

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ВСУ за сутки разбили 14 российских артиллерийских систем и РСЗО
ВСУ за сутки разбили 14 российских артиллерийских систем и РСЗО
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 128 420 российских оккупантов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 1 февраля сообщил в Facebook.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 920 российских захватчиков.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 3209 (+8);
  • боевые бронированные машины – 6382 (+4);
  • артиллерийские системы – 2207 (+10);
  • РСЗО – 458 (+4);
  • средства ПВО – 221;
  • самолеты – 293;
  • вертолеты – 284;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951;
  • крылатые ракеты – 796;
  • корабли/катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5061;
  • специальная техника – 200.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0WqXY5FxTNPhQd3ZAwVYyJUcTeUQMGuNaJ2v2DiFfvvkC7cQiLSvK3A1ujASqw9Chl

Теги: Генштаб ВСУ, танки, РСЗО, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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