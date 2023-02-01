Силы обороны за сутки ликвидировали около 920 оккупантов – Генштаб ВСУ

ВСУ за сутки разбили 14 российских артиллерийских систем и РСЗО Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 920 российских захватчиков.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter