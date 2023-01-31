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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Превратили укрытие в братскую могилу". Украинские пограничники возле Бахмута уничтожили блиндаж с оккупантами

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Украинские пограничники ликвидировали пять российских оккупантов
Украинские пограничники ликвидировали пять российских оккупантов
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Украинские пограничники атаковали позиции российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. Об этом 31 января в Telegram сообщила Госпогранслужба Украины.

"Превратили укрытие в братскую могилу: на подступах к Бахмуту пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами", – говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, импровизированный блиндаж в лесополосе обустроило стрелковое подразделение оккупационных войск.

"Наши бойцы выследили место укрытия вражеской пехоты и ударили по нему из минометов. Огневой налет разрушил инженерную застройку, похоронив под завалами пятерых захватчиков. Еще четыре оккупанта ранены", – отметили в Госпогранслужбе.

Контекст:

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что захватчики не просто штурмуют позиции ВСУ, а уничтожают эти города.

В попытках штурмовать Бахмут российские оккупанты теряют до батальона живой силы в день, заявил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 26 января. За два месяца попыток прорвать украинскую оборону на этом направлении "потери противника соразмерны двум чеченским войнам", добавил он.

Вблизи Бахмута за последние сутки произошло 42 боевых столкновения между украинскими войсками и российскими оккупантами, сообщил Череватый 31 января.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Госпогранслужба, пограничники, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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