Под Бахмутом за сутки было 42 боя с россиянами – ВСУ

"Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника. Там он 197 раз наносил удары ствольной реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 42 боевых столкновения. Враг потерял 277 убитыми, 258 человек получили ранения. Боевые действия происходили возле Спорного, Красной Горы, Парасковиевки, Бахмута, Клещеевки", – сообщил он.

Череватый добавил, что в Бахмут украинским военным регулярно доставляются снаряжение, боеприпасы, амуниция, еда и все необходимое. Он отметил, что силы обороны внимательно следят за действиями россиян и готовы ответить на каждое из них.

По словам Череватого, вблизи Лимана Донецкой области россияне время от времени пытаются перехватить инициативу, подтягивают свои подразделения, чтобы удержать оборону. За сутки возле населенных пунктов Новоселовка и Белогоровка происходили контрнаступательные действия оккупантов, но они получили отпор и, понеся потери (46 погибших, 90 раненых, один БТР и несколько грузовиков) отступили, сказал спикер восточной группировки ВСУ.