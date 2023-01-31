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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Бахмутом за сутки было 42 боя с россиянами – ВСУ

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Череватый рассказал о ситуации на востоке Украины
Череватый рассказал о ситуации на востоке Украины
Фото: armyinform.com.ua

Вблизи Бахмута за последние сутки произошло 42 боевых столкновения между украинскими войсками и российскими оккупантами. Об этом сообщил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 31 января в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника. Там он 197 раз наносил удары ствольной реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 42 боевых столкновения. Враг потерял 277 убитыми, 258 человек получили ранения. Боевые действия происходили возле Спорного, Красной Горы, Парасковиевки, Бахмута, Клещеевки", – сообщил он. 

Череватый добавил, что в Бахмут украинским военным регулярно доставляются снаряжение, боеприпасы, амуниция, еда и все необходимое. Он отметил, что силы обороны внимательно следят за действиями россиян и готовы ответить на каждое из них.

По словам Череватого, вблизи Лимана Донецкой области россияне время от времени пытаются перехватить инициативу, подтягивают свои подразделения, чтобы удержать оборону. За сутки возле населенных пунктов Новоселовка и Белогоровка происходили контрнаступательные действия оккупантов, но они получили отпор и, понеся потери (46 погибших, 90 раненых, один БТР и несколько грузовиков) отступили, сказал спикер восточной группировки ВСУ.

Контекст:

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. Зеленский подчеркивал, что захватчики не просто штурмуют позиции ВСУ, а уничтожают эти города.

В попытках штурмовать Бахмут российские оккупанты теряют до батальона живой силы в день, сообщил Череватый 26 января. За два месяца попыток прорвать украинскую оборону на этом направлении "потери противника соразмерны двум чеченским войнам", добавил он. 27 января Череватый информировал также о больших потерях оккупантов в районе Угледара.

Теги: Луганская область, Донецкая область, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Сергей Череватый
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