"Мощные птички". ВСУ получили новые украинские беспилотники, купленные за счет сборов United24 на "Армию дронов"

По его словам, беспилотники куплены на средства, собранные по программе United24 на "Армию дронов". В партии дронов, которая передана cилам обороны в Донецкой области, – семь беспилотников "Скиф" и пять STEN-2.
"Это мощные "птички". "Скиф" могут эффективно разведывать территорию, а STEN-2 атакуют позиции врага. Продолжаем инвестировать свое время и энергию в развитие military-tech. Потому что технологии и смелость украинских воинов – ключ к победе", – написал Федоров.
О совместной с Генштабом ВСУ программе развития беспилотных систем "Укроборонпром" сообщил 26 августа. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.
17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фрагмент фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – написали в концерне.
2 ноября менеджер ГК "Укроборонпром" Олег Болдырев заявил, что беспилотные летательные аппараты, разработанные украинскими конструкторами, скоро поступят в ВСУ.
4 декабря "Укроборонпром" сообщил, что переходит к финальной стадии испытаний разработанного ударного беспилотника.
28 январям Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии отечественных беспилотников на 20 млрд грн.