"Мощные птички". ВСУ получили новые украинские беспилотники, купленные за счет сборов United24 на "Армию дронов"

По его словам, беспилотники куплены на средства, собранные по программе United24 на "Армию дронов". В партии дронов, которая передана cилам обороны в Донецкой области, – семь беспилотников "Скиф" и пять STEN-2.

"Это мощные "птички". "Скиф" могут эффективно разведывать территорию, а STEN-2 атакуют позиции врага. Продолжаем инвестировать свое время и энергию в развитие military-tech. Потому что технологии и смелость украинских воинов – ключ к победе", – написал Федоров.