ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мощные птички". ВСУ получили новые украинские беспилотники, купленные за счет сборов United24 на "Армию дронов"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
БПЛА переданы силам обороны в Донецкой области
БПЛА переданы силам обороны в Донецкой области
Фото: FEDOROV / Telegram

Вооруженные силы Украины получили на вооружение 12 новых дронов украинского производства. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил 31 января в Telegram.

По его словам, беспилотники куплены на средства, собранные по программе United24 на "Армию дронов". В партии дронов, которая передана cилам обороны в Донецкой области, – семь беспилотников "Скиф" и пять STEN-2. 

"Это мощные "птички". "Скиф" могут эффективно разведывать территорию, а STEN-2 атакуют позиции врага. Продолжаем инвестировать свое время и энергию в развитие military-tech. Потому что технологии и смелость украинских воинов – ключ к победе", – написал Федоров. 

Контекст:

О совместной с Генштабом ВСУ программе развития беспилотных систем "Укроборонпром" сообщил 26 августа. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.

17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фрагмент фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – написали в концерне.

2 ноября менеджер ГК "Укроборонпром" Олег Болдырев заявил, что беспилотные летательные аппараты, разработанные украинскими конструкторами, скоро поступят в ВСУ.

4 декабря  "Укроборонпром" сообщил, что переходит к финальной стадии испытаний разработанного ударного беспилотника.

28 январям Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии отечественных беспилотников на 20 млрд грн.

Теги: беспилотники, ВСУ, Михаил Федоров, Минцифры, United24
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни
Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни
Галина ГРИШИНА
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя
Галина ГРИШИНА
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад
Галина ГРИШИНА
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах
Галина ГРИШИНА
Жених принцессы Норвегии – шаман из США заявил, что не сможет на ней жениться, пока не решит свои проблемы со здоровьем
Жених принцессы Норвегии – шаман из США заявил, что не сможет на ней жениться, пока не решит свои проблемы со здоровьем
Галина ГРИШИНА
"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео
"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео
Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган
Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
"Чувствует себя так хорошо". 49-летняя Клум сыграла мелодию на животе мужчины. Видео
"Чувствует себя так хорошо". 49-летняя Клум сыграла мелодию на животе мужчины. Видео
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Галина ГРИШИНА
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (83610)
2
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (41800)
3
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (34233)
4
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (33993)
5
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (33639)
6
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (30655)
7
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (29177)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (22957) G
 
 
 
 