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Минобороны планирует закупить отечественных дронов на 20 млрд грн

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Украинские производители подали 75 заявок на передачу дронов ВСУ
Украинские производители подали 75 заявок на передачу дронов ВСУ
Фото: Армія дронів / Facebook

Министерство обороны Украины увеличит закупку для армии отечественных беспилотников. Об этом Минобороны сообщило 28 января в Telegram.

За последнее время МО заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА. 

"Учитывая потребности и запросы украинской армии, в 2023 году на этот сегмент должно быть направлено около 20 млрд грн", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что углубляют сотрудничество с украинскими разработчиками и производителями дронов, и на сегодня в Украине самая простая в Европе процедура допуска беспилотников к эксплуатации в армии.

"В результате после введения новой процедуры допуска, ранее длившейся полтора-два года, а сейчас занимающей считанные недели, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года Министерством обороны Украины получено от украинских производителей 75 заявок на БПЛА разных типов. 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия. Еще три типа БПЛА находятся в стадии кодификации", – информируют в МО Украины.

Контекст:

О совместной с Генштабом ВСУ программе развития беспилотных систем "Укроборонпром" сообщил 26 августа. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.

17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фрагмент фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – написали в концерне.

2 ноября менеджер ГК "Укроборонпром" Олег Болдырев заявил, что беспилотные летательные аппараты, разработанные украинскими конструкторами, скоро поступят в ВСУ.

4 декабря  "Укроборонпром" сообщил, что переходит к финальной стадии испытаний разработанного ударного беспилотника.

Теги: Украина, госзакупки, беспилотники, Минобороны
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