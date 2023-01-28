Минобороны планирует закупить отечественных дронов на 20 млрд грн

За последнее время МО заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА.

"Учитывая потребности и запросы украинской армии, в 2023 году на этот сегмент должно быть направлено около 20 млрд грн", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что углубляют сотрудничество с украинскими разработчиками и производителями дронов, и на сегодня в Украине самая простая в Европе процедура допуска беспилотников к эксплуатации в армии.

"В результате после введения новой процедуры допуска, ранее длившейся полтора-два года, а сейчас занимающей считанные недели, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года Министерством обороны Украины получено от украинских производителей 75 заявок на БПЛА разных типов. 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия. Еще три типа БПЛА находятся в стадии кодификации", – информируют в МО Украины.