"Метинвест" передал Сухопутным войскам 100 дронов DJI Mavic 3

Передача такого количества БПЛА за один раз является рекордной для "Метинвеста", в целом компания с 24 февраля 2022 года передала разным подразделениям сил обороны государства уже более 1100 дронов.

"Дроны являются важнейшей частью тактики ВСУ – и во время обороны, и во время контратак. Такие БПЛА, как DJI Mavic 3, – это "глаза" украинских солдат, это качественная разведка, спасающая жизнь. Но на переднем крае беспилотники – расходный материал. Именно поэтому с начала войны группа "Метинвест" сосредоточила усилия на непрерывных поставках дронов. Такое количество – более 1100 дронов – никто из частного бизнеса армии не поставляет. Поэтому "Метинвест" продолжит снабжать ВСУ дронами и дальше. Вплоть до победы", – рассказал руководитель направления военной безопасности группы "Метинвест" Олег Матвиенко.

DJI Mavic 3 Fly More Combo – наиболее нужная и популярная в ВСУ модель дронов: они помогают обнаруживать и уничтожать врага на передовой, отметили в пресс-службе. БПЛА, имеющий максимальную комплектацию с дополнительным набором аккумуляторов, используется для разведки и корректировки огня. Конкурентные преимущества этой модели – отличная оптика и навигация, добавили в "Метинвесте".

"Дроны пользуются спросом среди военных из-за высокой интенсивности боевых действий, поэтому эта партия пригодится сразу нескольким подразделениям Сухопутных войск, которые выполняют задачи в Бахмуте, Авдеевке или Угледаре. Часть дронов поступит в силы обороны, защищающие Киев. Хочу отметить, что "Метинвест" не просто выделил средства, но взял на себя вопросы организации, логистики, поиска и поставки этих дефицитных приборов. Это большой объем работы, значительно облегчающий задачу Вооруженным силам и позволяющий им сосредоточиться на противостоянии агрессору", – отметил капитан Сухопутных сил ВСУ Андрей Редозубов.