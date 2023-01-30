ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" передал Сухопутным войскам 100 дронов DJI Mavic 3

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Конкурентные преимущества этой модели отличная оптика и навигация, отметили в "Метинвесте"
Конкурентные преимущества этой модели – отличная оптика и навигация, отметили в "Метинвесте"
Фото: metinvest.media

Группа "Метинвест" передала Сухопутным войскам ВСУ партию из 100 дронов DJI Mavic 3. Разведывательную технику отправят на восточное и южное направления фронта, в том числе в наиболее горячие точки – Бахмут, Авдеевку и Угледар. Общая стоимость партии – более 10 млн грн. Ее передали в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт", сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

Передача такого количества БПЛА за один раз является рекордной для "Метинвеста", в целом компания с 24 февраля 2022 года передала разным подразделениям сил обороны государства уже более 1100 дронов.

"Дроны являются важнейшей частью тактики ВСУ – и во время обороны, и во время контратак. Такие БПЛА, как DJI Mavic 3, – это "глаза" украинских солдат, это качественная разведка, спасающая жизнь. Но на переднем крае беспилотники – расходный материал. Именно поэтому с начала войны группа "Метинвест" сосредоточила усилия на непрерывных поставках дронов. Такое количество – более 1100 дронов – никто из частного бизнеса армии не поставляет. Поэтому "Метинвест" продолжит снабжать ВСУ дронами и дальше. Вплоть до победы", – рассказал руководитель направления военной безопасности группы "Метинвест" Олег Матвиенко.

DJI Mavic 3 Fly More Combo – наиболее нужная и популярная в ВСУ модель дронов: они помогают обнаруживать и уничтожать врага на передовой, отметили в пресс-службе. БПЛА, имеющий максимальную комплектацию с дополнительным набором аккумуляторов, используется для разведки и корректировки огня. Конкурентные преимущества этой модели – отличная оптика и навигация, добавили в "Метинвесте".

"Дроны пользуются спросом среди военных из-за высокой интенсивности боевых действий, поэтому эта партия пригодится сразу нескольким подразделениям Сухопутных войск, которые выполняют задачи в Бахмуте, Авдеевке или Угледаре. Часть дронов поступит в силы обороны, защищающие Киев. Хочу отметить, что "Метинвест" не просто выделил средства, но взял на себя вопросы организации, логистики, поиска и поставки этих дефицитных приборов. Это большой объем работы, значительно облегчающий задачу Вооруженным силам и позволяющий им сосредоточиться на противостоянии агрессору", – отметил капитан Сухопутных сил ВСУ Андрей Редозубов.

Контекст:

В "Метинвесте" сообщили, что недавно передали 20 дронов, 35 мощных генераторов и 30 аккумуляторов EcoFlow военнослужащим ГУР. Также 30 генераторов, 40 дронов, 20 тепловизоров и 30 EcoFlow получили от компании пограничники, защищающие границы Украины на восточном направлении.

"Стальной фронт" – милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.

"Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тыс. бронежиллетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия.

Также "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей.

Теги: военные, разведка, Метинвест, помощь, беспилотники, война России против Украины, Сухопутные войска Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сопонару умилила сеть снимком со своим котом. Фото
Сопонару умилила сеть снимком со своим котом. Фото
Теща принца Уильяма снялась в джинсах и рубашке накануне 68-летия
Теща принца Уильяма снялась в джинсах и рубашке накануне 68-летия
Галина ГРИШИНА
  Умерла актриса, которая сыграла Уэнсдэй в первой экранизации "Семейки Аддамс"
  Умерла актриса, которая сыграла Уэнсдэй в первой экранизации "Семейки Аддамс"
Галина ГРИШИНА
"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей
"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес показала, с кем и где была в день свадьбы своего 54-летнего экс-супруга и его 23-летней избранницы-модели
53-летняя Лопес показала, с кем и где была в день свадьбы своего 54-летнего экс-супруга и его 23-летней избранницы-модели
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала свою тренировку с гантелями в присутствии тренера. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала свою тренировку с гантелями в присутствии тренера. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Пока ждешь, когда закипит вода или нагреется обед". Анита Луценко показала простые упражнения, которые можно делать на кухне. Видео
  "Пока ждешь, когда закипит вода или нагреется обед". Анита Луценко показала простые упражнения, которые можно делать на кухне. Видео
Галина ГРИШИНА
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике
Галина ГРИШИНА
Grosu назвала страну, в которую переехала из США на реабилитацию
Grosu назвала страну, в которую переехала из США на реабилитацию
Галина ГРИШИНА
Бывший муж Лопес женился в четвертый раз. Супруга моложе его на 31 год
Бывший муж Лопес женился в четвертый раз. Супруга моложе его на 31 год
Галина ГРИШИНА
  Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео
  Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала
Галина ГРИШИНА
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
Галина ГРИШИНА
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост (108700)
2
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем (50185)
3
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (49569)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (37735)
5
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем (34723)
6
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего (34530)
7
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (28375)
8
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын (22360)
 
 
 
 