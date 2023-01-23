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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стальной фронт" передал пограничникам генераторы, дроны и тепловизоры

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Помощь оказала компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт"
Помощь оказала компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт"
Фото: Метінвест / Facebook

Пограничники, защищающие границы Украины на восточном направлении, получили очередную партию помощи – 30 генераторов, 40 дронов, 20 тепловизоров и 30 мощных пауэрбанков EcoFlow. Кроме того, бойцам передали 300 комплектов зимней формы, обуви и термобелья и 100 тонн металлоконструкций для восстановления разрушенных постов. Помощь оказала компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Об этом пресс-служба сообщила 23 января в своем Facebook.

"Дроны – это наши глаза. Государственная пограничная служба очень эффективно уничтожает врага, даже по сравнению с другими ведомствами, входящими в сектор обороны страны. А дроны позволят нам делать это эффективнее", – прокомментировал заместитель директора департамента, начальник управления вооружения и техники, полковник Александр Сибало.

Он пояснил, что на "нуле" бойцы не могут использовать генераторы – как бензиновые, так и дизельные, – потому что их шум раскрывает позиции. Но заряжать технику необходимо, поэтому пригодятся пауэрбанки большой емкости.

"Пауэрбанки большой емкости – это самая современная и самая удачная замена генераторам. Такая техника нам очень необходима, и мы благодарны за эту помощь. Уже сегодня она поедет на места проведения активных боевых действий", – отметил полковник.

По словам руководителя проектного офиса "Метинвест" Александра Водовиза, компания системно оказывает помощь всем обращающимся подразделениям и передает технику и амуницию, выбирая для украинских бойцов самую качественную.

"В рамках "Стального фронта" мы передали на несколько миллиардов гривен разных вещей для военных. Мы не выделяем отдельные подразделения – помогаем всем: и пограничникам, и СБУ, и ГУР, и войскам ССО, и бригадам ВСУ. Всем, кто к нам обращается, мы стараемся помогать. Не выбираем дешевую технику, не ищем каких-либо компромиссов, ведь если этот генератор перестанет работать на линии фронта – это жизнь наших ребят", – отметил Водовиз.

На днях компания "Метинвест" также передала дроны, генераторы и пауэрбанки EcoFlow подразделениям ГУР, которые воюют в Бахмуте и Соледаре.

https://www.facebook.com/metinvest/posts/pfbid0NadrgyQcEcfN5mbaKSmkBLVBSQd1RGXgtvYfpLgF9pC6YsqnmCpuQBTyzvfVAMUUl

Контекст:

"Стальной фронт" – милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.

"Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тыс. бронежиллетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия.

Также "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей.

Теги: Ринат Ахметов, Метинвест, пограничники, помощь, металлургия, ВСУ, война России против Украины
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