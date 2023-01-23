"Стальной фронт" передал пограничникам генераторы, дроны и тепловизоры

"Дроны – это наши глаза. Государственная пограничная служба очень эффективно уничтожает врага, даже по сравнению с другими ведомствами, входящими в сектор обороны страны. А дроны позволят нам делать это эффективнее", – прокомментировал заместитель директора департамента, начальник управления вооружения и техники, полковник Александр Сибало.

Он пояснил, что на "нуле" бойцы не могут использовать генераторы – как бензиновые, так и дизельные, – потому что их шум раскрывает позиции. Но заряжать технику необходимо, поэтому пригодятся пауэрбанки большой емкости.

"Пауэрбанки большой емкости – это самая современная и самая удачная замена генераторам. Такая техника нам очень необходима, и мы благодарны за эту помощь. Уже сегодня она поедет на места проведения активных боевых действий", – отметил полковник.

По словам руководителя проектного офиса "Метинвест" Александра Водовиза, компания системно оказывает помощь всем обращающимся подразделениям и передает технику и амуницию, выбирая для украинских бойцов самую качественную.

"В рамках "Стального фронта" мы передали на несколько миллиардов гривен разных вещей для военных. Мы не выделяем отдельные подразделения – помогаем всем: и пограничникам, и СБУ, и ГУР, и войскам ССО, и бригадам ВСУ. Всем, кто к нам обращается, мы стараемся помогать. Не выбираем дешевую технику, не ищем каких-либо компромиссов, ведь если этот генератор перестанет работать на линии фронта – это жизнь наших ребят", – отметил Водовиз.

На днях компания "Метинвест" также передала дроны, генераторы и пауэрбанки EcoFlow подразделениям ГУР, которые воюют в Бахмуте и Соледаре.