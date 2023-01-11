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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские металлурги рассказали, как создали уникальные бронежилеты

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Главной сложностью при производстве, отметили инженеры, было сохранение формы пластины в процессе термообработки
Главной сложностью при производстве, отметили инженеры, было сохранение формы пластины в процессе термообработки
Фото: metinvest.media

Сегодня каждый 10-й украинский военный защищен бронежилетом, который сделали украинские металлурги. На военные рельсы производство поставила группа "Метинвест". Как на заводах компании разработали собственную амуницию, сколько весят украинские бронежилеты и какой они предоставляют бойцам уровень защиты, рассказали в пресс-службе "Метинвеста".

В начале февраля прошлого года министр обороны Алексей Резников сообщил, что бойцам ВСУ необходима 261 тыс. бронежилетов и существующие производственные мощности не смогут закрыть эту потребность даже за год. К тому же бронежилеты, которые на тот момент производились на украинских заводах, были слишком тяжелыми – около 14 кг – что не соответствовало современным стандартам. 24 февраля стало понятно, что на подготовку больше времени нет и амуниция нужна "на вчера". 

В "Метинвесте" напомнили, что тогда вся Украина начала решать проблему дефицита бронежилетов, закупали их большими партиями за границей, но добиться полного обеспечения не получалось, так как на фронте бронежилеты – это расходный материал.

В это же время на одном из металлургических заводов группы решили производить бронепластины самостоятельно, хотя такого опыта на тот момент у металлургов еще не было. На тот момент компания и ее собственник, бизнесмен Ринат Ахметов, уже активно помогали Украине в войне: бизнесы закупали для военных технику и средства защиты, делали противотанковые ежи и предоставляли технику и материалы для строительства укреплений. Эту инициативу Ахметов назвал “Стальной фронт” и обещал не прекращать ее до полной победы Украины. 

Идею самостоятельно производить бронепластины для бронежилетов поддержало и руководство "Метинвеста", и сам Ахметов. На тот момент уже даже за границей нельзя было купить качественные бронежилеты в больших количествах, как требовалось для бойцов, сообщили в компании.

“Мы попросили у военных образец бронежилета. Наши конструкторы разобрали его прямо у меня в кабинете, изучили. Делали эскизы, прикидывали, какой бронеметалл может подойти. Уже через три часа их чертеж передали в разработку. Это был конец февраля”, – рассказал директор по инжинирингу металлургического предприятия группы "Метинвест" Николай П. Его фамилию и название предприятия в группе не называют из соображений безопасности.

Несколько недель заняли отработка технологии изготовления  и тестирование пластин. Главной сложностью, отметили инженеры, было сохранение формы пластины в процессе термообработки. 

“Сначала мы делаем специальную бронесталь. Потом прокатываем ее, нарезаем индивидуальные пластины, вальцуем. Затем металл проходит термообработку и лабораторные исследования твердости, накладывается резиновый слой – резина защищает воина от осколочных ранений, амортизирует осколки. Все! Пластина готова. Осталось поместить ее в плитоноску”, – объяснил директор.

Самой важной задачей для металлургов было максимально снизить вес бронежилета, сохранив все его защитные качества. Сталь – тяжелый материал, и каждый лишний килограмм сковывает движения воина. В итоге вес бронежилета удалось снизить за счет применения специальной бронестали и оптимально подобранной термообработки. После полигонных испытаний была оптимизирована толщина листа. В итоге бронежилет "Метинвеста" весит 8 кг.

“Эти бронежилеты уровня защиты 4+: они защищают от пуль стрелкового оружия калибра 5,45–9 мм и осколков эквивалентной энергии. Каждый технологический этап проходит контроль качества – от отслеживания химического состава материала до контроля твердости после термообработки. Потом каждая партия бронепластин, как положено, проходит тест на стойкость – “отстрел” на полигоне”, – говорит руководитель предприятия.

Инфографика: Пресс-служба группы "Метинвест"
Инфографика: Пресс-служба группы "Метинвест"

"Метинвест" – единственная металлургическая компания Украины, которая взялась за эту задачу, подчеркивают в пресс-службе. Мощности предприятий позволяют производить до 500–600 бронепластин в сутки. В итоге за 10 месяцев войны на фронт бесплатно передали более 164 тыс. бронежилетов. То есть примерно каждый 10-й боец на фронте защищен бронежилетом, который сделан украинскими металлургами.

Бронежилеты "Метинвеста" едут не только на передовую: их передают силовикам, спасателям, военным медикам, журналистам. Принимают участие металлурги также в коллаборациях: например, предоставляют бронесталь собственного производства Львовскому оборонному кластеру, который производит из нее бронежилеты. 

Контекст:

“Стальной фронт” – это милитарная инициатива предприятий Рината Ахметова, а рамках которой для защитников Украины производят и закупают помощь: бронежилеты, стальные блиндажи, спутниковые арткомплексы, рации и тепловизоры, авто и многое другое. Сумма милитарной и гуманитарной помощи Рината Ахметова уже превысила 4,3 млрд грн.

Теги: Ринат Ахметов, военные, Метинвест, помощь, бронежилеты, металлургия, сталь, технологии, ВСУ
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