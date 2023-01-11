"Метинвест" передал на фронт 312 авто и почти миллион литров горючего

В начале полномасштабного вторжения защитникам передавали автомобили специального назначения с предприятий компании – грузовики, бульдозеры, экскаваторы для строительства защитных сооружений. Затем "Метинвест" начал отправлять на передовую пикапы, полноприводные внедорожники и микроавтобусы. Они нужны, чтобы доставлять боекомплекты и личный состав, эвакуировать раненых и совершать рейды в тыл врага, отметили в компании. Также "Метинвест" снабдил военных медиков Главного управления разведки "скорыми", 20 машин для этого приобрели в Европе.

Каждый из 312 автомобилей, отправленных на фронт, прошел полный техосмотр и необходимое обслуживание на средства компании. "Метинвест" также передает на нужды военных топливо: для заправки авто выделили почти миллион литров бензина и дизельного топлива.

"Наши защитники упорно продвигаются вперед, чтобы очистить Украину от врагов. А мы позаботились о том, чтобы в ВСУ были автомобили и полные баки горючего. Эта война построена на мобильности и умении опережать противников. Именно поэтому мы также передаем военным технологические дроны и тепловизоры. И пока защитники отстаивают независимость нашей страны на передовой, группа "Метинвест" – их надежная опора в приближении победы Украины, – заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Группа "Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине, заявили в пресс-службе. В рамках "Стального фронта" металлурги передали на передовую уже более 150 тысяч бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия. от поражения стрелковыми боеприпасами и осколками. Компания производит для военных специальные модульные укрытия и противотанковые ежи. Кроме того, "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для военных и мирных жителей.