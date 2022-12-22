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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" получили 346 тысяч украинцев

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Всего за время существования гуманитарной инициативы из польских хабов в украинские распределительные центры доставлено 4056 тонн жизненно важных грузов
Всего за время существования гуманитарной инициативы из польских хабов в украинские распределительные центры доставлено 4056 тонн жизненно важных грузов
Фото: metinvest.media

Благодаря гуманитарной инициативе "Спасаем жизнь", реализуемой компанией "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова, уже 346 528 жителей Украины получили необходимую помощь, сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

Проект поставляет в Украину пищевые продукты и средства гигиены, обеспечивает больницы медикаментами, оборудованием и расходными материалами, занимается культурными и социальными мероприятиями, участвует в реабилитационных программах и развивает направление протезирования военных и гражданских украинцев.

Всего за время существования гуманитарной инициативы из польских хабов в украинские распределительные центры доставлено 4056 тонн жизненно важных грузов: в Запорожье – 1840 т, Кривой Рог – 1143 т, Каменское – 549 т, Днепр – 524 т.

"С каждым днем проект "Спасаем жизнь" расширяет территорию помощи. Сейчас продуктовые и гигиенические наборы, медицинские препараты и расходные материалы поставляются в Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую, Кировоградскую, Херсонскую и Одесскую области. В настоящее время деятельность "Спасаем жизнь" поддерживают около 200 бизнесов и организаций из Польши, Германии, Нидерландов, Италии, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран. Общая сумма помощи от партнеров составила €2 321 867", – сказано в сообщении компании.

Компания "Метинвест" также запустила проект по протезированию для украинцев. В программу входит подготовка к протезированию, установке протезов и дальнейшему наблюдению в украинских клиниках, а также физической и психологической реабилитации. Первыми участниками проекта станут сотрудники "Метинвеста", защищающие страну в рядах ВСУ. Далее она будет расширена на ветеранов войны и мирных жителей в регионах, где работает компания.

Теги: Украина, продукты, Метинвест, помощь, гуманитарная помощь, протезы, Фонд Рината Ахметова, ВСУ
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