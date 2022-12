Гуманитарная инициатива "Метинвеста" "Спасаем жизнь" начинает направление протезирования для украинцев

Первым направлением работы станет протезирование и реабилитация сотрудников "Метинвеста", защищающих страну, так как в ряды ВСУ стали около 7 тысяч сотрудников компании.

В программу входит подготовка к протезированию, установке протезов и дальнейшему наблюдению в украинских клиниках, а также физической и психологической реабилитации. На первом этапе программа охватит 16 сотрудников компании и членов их семей, находящихся в Украине и за ее пределами. Организационные и документарные вопросы по протезированию пострадавших возьмут на себя "Спасаем жизнь" совместно с проектом поддержки протезирования в Украине и их партнерами – ProsthetiKa и Razom for Ukraine.

"Во время боевой задачи в Песках, под Донецком, я получил обломочное ранение руки, из-за чего пришлось сделать операцию по ампутации левой кисти. Однако благодаря "Метинвесту" сейчас прохожу протезирование и получаю норвежский бионический протез, благодаря которому надеюсь продолжить жить полноценной жизнью без ограничений. Это очень важная инициатива для всех военнослужащих сил обороны Украины, которым пришлось перенести ампутацию", – рассказал военнослужащий, в мирное время сталевар "Запорожстали" Анатолий Узлов.

В ближайших планах компании также расширение программы и привлечение к ней ветеранов войны и мирных жителей в регионах, где работает "Метинвест".

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" планирует создать украиноязычную образовательную онлайн-платформу для специалистов в области протезирования конечностей и сопутствующей реабилитации. Ее цель – более широкое и системное понимание потребностей человека, потерявшего конечность, и более качественное предоставление услуг по протезированию конечностей и сопутствующей реабилитации.

Обучение медицинского персонала будет состоять из пяти курсов: реабилитационных, для специалистов по протезированию и уходу за пациентами. Курсы будут содержать видеолекции и практические задания от преподавателей из Украины, США, Великобритании и Швеции. После окончания учебы участники получают сертификаты согласованного с Министерством здравоохранения Украины образца.

"Инициатива "Спасаем жизнь" с начала войны помогает всем, кто в этом нуждается больше всего. Мы помогли сотням тысяч украинцев продовольствием и предметами первой необходимости, а больницам – медикаментами и оборудованием. Также помогаем в психологическом обновлении, обучении и реинтеграции пострадавших от войны женщин и детей. Чтобы преодолеть новые вызовы войны, мы расширяем нашу гуманитарную миссию – внедряем масштабную программу протезирования и реабилитации для раненых ветеранов и мирных жителей. Ведь украинцы, которым мы обязаны своими жизнями, заслуживают лучших протезов", – объяснил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

За девять месяцев войны помощь от проекта "Спасаем жизнь" получили более 300 тысяч украинцев, сумма донорской помощи товарами и донатами в благотворительный фонд Do it together составляет €2 149 964.