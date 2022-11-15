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Протез от украинских разработчиков вошел в рейтинг лучших изобретений года по версии Time

Украинская разработка украсила обложку издания Time
Украинская разработка украсила обложку издания Time
Фото: time / Instagram

Бионическая рука, разработанная украинским стартапом Esper Bionics, стала одним из лучших изобретений года по версии журнала Time и попала на обложку издания.

Журналисты составили подборку из 200 лучших изобретений 2022 года. Их поделили на 27 категорий, среди которых "Искусственный интеллект", "Приложения и программное обеспечение", "Дополненная и виртуальная реальность", "Автомобили", "Красота", "Бытовая электроника", "Дизайн", "Развлечения и игры" и другие.

Украинская разработка попала в категорию "Доступность". Это первый в мире облачный роботизированный протез на основе искусственного интеллекта, который со временем становится умнее.

Легкое устройство имеет до 24 носимых датчиков, которые обнаруживают и обрабатывают мышечную активность и мозговые импульсы; машинное обучение позволяет руке действовать более "интуитивно" с течением времени. Генеральный директор и соучредитель Esper Bionics Дмитрий Газда, врач и инженер, считает, что рынок протезов созрел для прорыва и готовит почву для бионического будущего.

"Самой важной технологией, разработанной в ближайшие 30 лет, будет электроника внутри человеческого тела", – говорит он.

Газда отреагировал на попадание в список Times в своем Facebook.

"Спасибо команде Esper за крутые результаты и темп, которым мы идем. Благодарю инвесторов, партнеров и друзей за поддержку. Спасибо ВСУ за возможность разрабатывать самые лучшие продукты в Украине. Мы посвящаем эту победу всем украинцам, проходящим через трудные времена. Это ваша победа также и повод гордиться", – написал он.

https://www.facebook.com/dmytrogazda/posts/pfbid0QHyjtEeTVKcKR6tTKVbdPgHDGeYLoRV6gZTdUxYm8Ck9fGpcNFkueFYpYzYamLh2l

Контекст:

Ежегодно журнал Time публикует свой рейтинг инновационных продуктов. Ранее издание выбирало 100 продуктов, но в этом году число номинантов увеличилось вдвое.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: протезы, технологии, Time, научные разработки
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