Протез от украинских разработчиков вошел в рейтинг лучших изобретений года по версии Time

Журналисты составили подборку из 200 лучших изобретений 2022 года. Их поделили на 27 категорий, среди которых "Искусственный интеллект", "Приложения и программное обеспечение", "Дополненная и виртуальная реальность", "Автомобили", "Красота", "Бытовая электроника", "Дизайн", "Развлечения и игры" и другие.

Украинская разработка попала в категорию "Доступность". Это первый в мире облачный роботизированный протез на основе искусственного интеллекта, который со временем становится умнее.

Легкое устройство имеет до 24 носимых датчиков, которые обнаруживают и обрабатывают мышечную активность и мозговые импульсы; машинное обучение позволяет руке действовать более "интуитивно" с течением времени. Генеральный директор и соучредитель Esper Bionics Дмитрий Газда, врач и инженер, считает, что рынок протезов созрел для прорыва и готовит почву для бионического будущего.

"Самой важной технологией, разработанной в ближайшие 30 лет, будет электроника внутри человеческого тела", – говорит он.

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Газда отреагировал на попадание в список Times в своем Facebook.

"Спасибо команде Esper за крутые результаты и темп, которым мы идем. Благодарю инвесторов, партнеров и друзей за поддержку. Спасибо ВСУ за возможность разрабатывать самые лучшие продукты в Украине. Мы посвящаем эту победу всем украинцам, проходящим через трудные времена. Это ваша победа также и повод гордиться", – написал он.