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Трое украинцев попали в рейтинг людей, влияющих на будущее, по версии Time

Кубраков, Вязовская и Федоров попали в рейтинг Time100 Next
Кубраков, Вязовская и Федоров попали в рейтинг Time100 Next
Фото: Михайло Федоров / Facebook, mathunion.org, Міністерство інфраструктури України / Facebook

Журнал Time представил рейтинг Time100 Next, где собрал влияющих на будущее людей. Среди прочего в него вошли два украинских министра – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также украинский математик Марина Вязовская.

Издание пишет, что в этом списке представлены музыканты, медработники, члены правительства, а также лидеры движений и известные информаторы вместе с топовыми исполнительными директорами – все они отобраны журналистами Time, в том числе на основе их репортажей.

"Что объединяет этих людей, так это чрезвычайные усилия сформировать наш мир и влиять на наше будущее", – говорится в статье.

Журнал распределил людей по пяти категориям: "Художники", "Феномены", "Новаторы", "Лидеры", "Адвокаты".

Федоров попал в категорию "Новаторы". Time пишет, что он способствовал тому, чтобы люди увидели, как выглядит современная Украина.

"И теперь он находится в центре усилий по противодействию российской пропаганде в режиме реального времени. Россия готова использовать все доступные технологии для дезинформации. И поэтому Украина – под руководством Федорова – предприняла целенаправленные усилия по борьбе с этим с помощью социальных сетей и информирования своих сограждан", – говорится в материале.

В этой же категории находится и Вязовская. В статье напомнили, что она в этом году стала второй женщиной, когда-либо получавшей медаль Филдса – самую престижную награду в области математики.

Ее работа касалась теории чисел и упаковки сфер. Time отмечает, что доказательства Вязовской тесно связаны с кодами исправления ошибок, которые используются в сотовых телефонах, космических кораблях и интернете, и однажды они могут установить более четкие связи во многих формах связи.

Кубраков оказался в категории "Лидеры". Издание пишет, что с началом полномасштабной войны "он стал надежным голосом в социальных сетях, когда его страна погрузилась в войну, регулярно информируя украинцев о повреждениях аэропортов, дорог, железных дорог и мостов".

Также он возглавил усилия Украины в рамках "зерновой инициативы". С июля его министерство отправило более 3 млн тонн сельхозпродукции из украинских портов в уязвимые страны Африки, Ближнего Востока и Азии, испытывающие нехватку продовольствия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: рейтинг, Министерство инфраструктуры, математика, Time, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, Александр Кубраков, Марина Вязовская
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