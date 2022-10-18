Бульвар Шоубиз
 
18 октября, 2022
 
Новости

В рейтинг "Лидеры нового поколения" от журнала Time вошли две известные украинки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Коломиец во время войны ездила в США, где играла музыкальные сеты, чтобы познакомить американцев с украинской культурой
Коломиец во время войны ездила в США, где играла музыкальные сеты, чтобы познакомить американцев с украинской культурой
Фото: Alliance of the Georgian-Ukrainian commonwealth / Facebook

Британский журнал Time на своем сайте опубликовал новый рейтинг Next Generation Leaders ("Лидеры нового поколения"). В него вошли украинская диджей Дарья Коломиец и главный редактор издания Kyiv Independent Ольга Руденко.

Коломиец, отмечается в публикации, летом 2022 года ездила в США с целью распространения правдивой информации о нападении РФ на Украину и ознакомления американцев с украинской культурой. Она играла сеты, принимала участие в проукраинских митингах, давала интервью, в том числе The New York Times.

В интервью Time украинский диджей рассказала о приложении MusiCures с круглосуточным звучанием украинской музыки, а также о своем проекте "Дневник войны", в котором она собрала истории более 40 людей, переживших войну.

Кроме того, редакция британского еженедельника назвала украинское издание Kyiv Independent, возглавляемое Руденко, "едва ли не главным в мире источником надежной англоязычной журналистики о войне в Украине".

Контекст:

Рейтнг Next Generation Leaders впервые был опубликован в 2014 году. Ежегодно в список людей, "работающих над созданием лучшего мира", попадают культурные деятели, спортсмены, предприниматели, фотографы, активисты.

Теги: Time, война России против Украины, диджей, Kyiv Independent
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство
  Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство
Алеся БАЦМАН
Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Падение режима Лукашенко может привести к эффекту домино — парад суверенитетов, выход регионов из состава РФ
Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Падение режима Лукашенко может привести к эффекту домино — парад суверенитетов, выход регионов из состава РФ
Елена ПОСКАННАЯ
  Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются
  Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
Похудевшая Адель сходила на двойное свидание с американским комиком и его женой
Похудевшая Адель сходила на двойное свидание с американским комиком и его женой
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями
  Дорофеева в новом клипе показала свой дом. Артистка посвятила видео волонтерам из "Добробата". Видео
  Дорофеева в новом клипе показала свой дом. Артистка посвятила видео волонтерам из "Добробата". Видео
Хименес-Браво поделился рецептом супа-пюре из тыквы
Хименес-Браво поделился рецептом супа-пюре из тыквы
В рейтинг "Лидеры нового поколения" от журнала Time вошли две известные украинки
В рейтинг "Лидеры нового поколения" от журнала Time вошли две известные украинки
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине
"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине
"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео
"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео
В свой день рождения Loboda объявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня
В свой день рождения Loboda объявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня
64-летняя Мадонна потрогала бюст перед камерой
64-летняя Мадонна потрогала бюст перед камерой
"А цвета какие актуальные", "Слава Украине!" Жена Макаревича показала "абсолютно идеальный дом"
"А цвета какие актуальные", "Слава Украине!" Жена Макаревича показала "абсолютно идеальный дом"
Две страны отказались от участия в "Евровидении 2023". Названы причины
Две страны отказались от участия в "Евровидении 2023". Названы причины
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 