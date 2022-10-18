В рейтинг "Лидеры нового поколения" от журнала Time вошли две известные украинки

Коломиец, отмечается в публикации, летом 2022 года ездила в США с целью распространения правдивой информации о нападении РФ на Украину и ознакомления американцев с украинской культурой. Она играла сеты, принимала участие в проукраинских митингах, давала интервью, в том числе The New York Times.
В интервью Time украинский диджей рассказала о приложении MusiCures с круглосуточным звучанием украинской музыки, а также о своем проекте "Дневник войны", в котором она собрала истории более 40 людей, переживших войну.
Кроме того, редакция британского еженедельника назвала украинское издание Kyiv Independent, возглавляемое Руденко, "едва ли не главным в мире источником надежной англоязычной журналистики о войне в Украине".
Рейтнг Next Generation Leaders впервые был опубликован в 2014 году. Ежегодно в список людей, "работающих над созданием лучшего мира", попадают культурные деятели, спортсмены, предприниматели, фотографы, активисты.