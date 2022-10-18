В рейтинг "Лидеры нового поколения" от журнала Time вошли две известные украинки

Коломиец во время войны ездила в США, где играла музыкальные сеты, чтобы познакомить американцев с украинской культурой Фото: Alliance of the Georgian-Ukrainian commonwealth / Facebook

Коломиец, отмечается в публикации, летом 2022 года ездила в США с целью распространения правдивой информации о нападении РФ на Украину и ознакомления американцев с украинской культурой. Она играла сеты, принимала участие в проукраинских митингах, давала интервью, в том числе The New York Times.

В интервью Time украинский диджей рассказала о приложении MusiCures с круглосуточным звучанием украинской музыки, а также о своем проекте "Дневник войны", в котором она собрала истории более 40 людей, переживших войну.

Кроме того, редакция британского еженедельника назвала украинское издание Kyiv Independent, возглавляемое Руденко, "едва ли не главным в мире источником надежной англоязычной журналистики о войне в Украине".