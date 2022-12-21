Качиньский рассказал, сколько продлится война и почему Польша помогает Украине

Политик рассказал, что слышал разные прогнозы и один из них указывал на 2030 год как на возможный момент завершения войны, чего он опасался. Но сейчас, по его словам, ситуация изменилась.

"Я не думаю, что это продлится так долго – может быть, даже короче, чем мы думаем. Но мне неизвестны надежные анализы, предсказывающие окончание войны в ближайшие месяцы", – сказал Качиньский.

Качиньский не думает, что на сегодняшний день существует план распространения этого конфликта на другие страны.

"Но Кремль не имеет полного контроля над тем, что происходит на фронте. Есть угроза, что россияне захотят провести некоторые операции, которые они до сих пор не предпринимали. И я сразу говорю, что речь не идет о применении ядерного оружия", – сказал он.

Также Качиньский отметил, что если бы Польша не стала помогать Украине, то она была бы в большей опасности, чем сейчас, а ее позиции на международной арене снизились бы.

"Мы бы поставили себя в ряды пророссийских государств, потерпели бы моральное поражение. Словом, твердая приверженность поддержке Киева – это правильное решение во всех отношениях: оно самое безопасное для Польши, лучшее политически и выставляет нас в лучшем свете", – сказал он.

Украина по-прежнему нуждается в поддержке, а роль Польши в оказании помощи является решающей, считает Качиньский. По его мнению, благодаря помощи Украине позиции Польши на международной арене возросли.