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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Качиньский рассказал, сколько продлится война и почему Польша помогает Украине

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Ярослав Качиньский: Поддержка Киева это правильное решение во всех отношениях
Ярослав Качиньский: Поддержка Киева – это правильное решение во всех отношениях
Фото: EPA

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что война РФ против Украины продлится не очень долго. Об этом он заявил в интервью Gazeta Polska, которое цитирует издание Wiadomosci 21 декабря.

Политик рассказал, что слышал разные прогнозы и один из них указывал на 2030 год как на возможный момент завершения войны, чего он опасался. Но сейчас, по его словам, ситуация изменилась.

"Я не думаю, что это продлится так долго – может быть, даже короче, чем мы думаем. Но мне неизвестны надежные анализы, предсказывающие окончание войны в ближайшие месяцы", – сказал Качиньский.

Качиньский не думает, что на сегодняшний день существует план распространения этого конфликта на другие страны.

"Но Кремль не имеет полного контроля над тем, что происходит на фронте. Есть угроза, что россияне захотят провести некоторые операции, которые они до сих пор не предпринимали. И я сразу говорю, что речь не идет о применении ядерного оружия", – сказал он.

Также Качиньский отметил, что если бы Польша не стала помогать Украине, то она была бы в большей опасности, чем сейчас, а ее позиции на международной арене снизились бы.

"Мы бы поставили себя в ряды пророссийских государств, потерпели бы моральное поражение. Словом, твердая приверженность поддержке Киева – это правильное решение во всех отношениях: оно самое безопасное для Польши, лучшее политически и выставляет нас в лучшем свете", – сказал он.

Украина по-прежнему нуждается в поддержке, а роль Польши в оказании помощи является решающей, считает Качиньский. По его мнению, благодаря помощи Украине позиции Польши на международной арене возросли.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла миллионы украинцев и, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь, передает терминалы спутниковой связи Starlink

Зеленский отмечал, что в истории отношений Украины и Польши сложились особые отношения и на фоне объединения стран "исторические вопросы кажутся мелкими"

3 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что хотя история между странами и была "непростой", сейчас "на общем столе украинцев и поляков" вместо оружия "положили хлеб". Он заявил, что в истории отношений начинается новый этап, а также выразил надежду, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ".

Теги: Польша, Ярослав Качиньский, беженцы, помощь, гуманитарная помощь, российская агрессия, война России против Украины
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