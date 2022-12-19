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В Польше стало вдвое больше желающих пройти базовую военную подготовку

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Мы хотим поощрить тех, кто не определился с будущим, служить в Войске Польском Блащак
Мы хотим поощрить тех, кто не определился с будущим, служить в Войске Польском – Блащак
Фото: gov.pl

Правительство Польши расширит в два раза число мест по программе базовой военной подготовки гражданских из-за большого количества желающих. Об этом 19 декабря сообщил глава министерства обороны страны Мариуш Блащак, пишет сайт организации.

Первый этап такой подготовки под названием "Тренируйся с армией" продолжался с октября по конец ноября. И по словам Блащака, он вызвал большой спрос среди поляков, поэтому теперь количество мест для участия увеличено вдвое – с 4 до 8 тыс. 

"Мы приглашаем всех подавать заявки через социальные сети, через веб-сайт минобороны, формы будут доступны. Мы не скрываем, что хотели бы поощрить всех, кто еще не определился, чем они хотят заниматься в будущем, поощрить их служить в Войске Польском посредством такого рода учений", – сказал министр.

На занятиях военные инструкторы будут обучать гражданскому обращению с оружием, основам выживания и оказанию первой медицинской помощи, говорится в описании курса.

Учавствовать могут все желающие от 16 до 65 лет. Обучение пройдет на территории 31-й воинской части с середины января до конца февраля 2023 года.

Теги: Польша, армия, Мариуш Блащак
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