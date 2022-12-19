В Польше стало вдвое больше желающих пройти базовую военную подготовку

Мы хотим поощрить тех, кто не определился с будущим, служить в Войске Польском – Блащак Фото: gov.pl

Первый этап такой подготовки под названием "Тренируйся с армией" продолжался с октября по конец ноября. И по словам Блащака, он вызвал большой спрос среди поляков, поэтому теперь количество мест для участия увеличено вдвое – с 4 до 8 тыс.

"Мы приглашаем всех подавать заявки через социальные сети, через веб-сайт минобороны, формы будут доступны. Мы не скрываем, что хотели бы поощрить всех, кто еще не определился, чем они хотят заниматься в будущем, поощрить их служить в Войске Польском посредством такого рода учений", – сказал министр.

На занятиях военные инструкторы будут обучать гражданскому обращению с оружием, основам выживания и оказанию первой медицинской помощи, говорится в описании курса.

Учавствовать могут все желающие от 16 до 65 лет. Обучение пройдет на территории 31-й воинской части с середины января до конца февраля 2023 года.