В Польше с февраля задержали шестерых вероятных шпионов из РФ и Беларуси – представитель правительства

Чиновник отметил, что всех задержанных подозревают в сотрудничестве с российскими или белорусскими службами.
"Напомню, мы выдворили из Польши 45 российских чиновников, которые официально работали в дипломатии, но вели разведывательную деятельность против Польши. Российская сторона и ее белорусские службы активны, но это не остается без внимания польской контрразведки", – отметил Жарин.
По словам представителя правительства, с момента вторжения РФ в Украину пропаганда Кремля, направленная против Польши, усилилась.
"В первую очередь, это связано с активной поддержкой Киева со стороны Варшавы и потерей влияния агрессора в Украине. Особенно сильно информационные атаки россиян начинают ощущаться в кризисные для них моменты, например, после военных поражений", – добавил он.
По данным французской разведки, после начала полномасштабного вторжения России в Украину российские спецслужбы повысили активность в Европе.