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В Польше с февраля задержали шестерых вероятных шпионов из РФ и Беларуси – представитель правительства

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С начала вторжения российские спецслужбы повысили активность в Европе
С начала вторжения российские спецслужбы повысили активность в Европе
Фото: depositphotos.com

С февраля в Польше обнаружили шестерых граждан из РФ и Беларуси, которых подозревают в шпионаже в пользу страны-агрессора. Об этом 16 декабря заявил уполномоченный польского правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин, его цитирует портал i.pl.

Чиновник отметил, что всех задержанных подозревают в сотрудничестве с российскими или белорусскими службами.

"Напомню, мы выдворили из Польши 45 российских чиновников, которые официально работали в дипломатии, но вели разведывательную деятельность против Польши. Российская сторона и ее белорусские службы активны, но это не остается без внимания польской контрразведки", – отметил Жарин.

По словам представителя правительства, с момента вторжения РФ в Украину пропаганда Кремля, направленная против Польши, усилилась.

"В первую очередь, это связано с активной поддержкой Киева со стороны Варшавы и потерей влияния агрессора в Украине. Особенно сильно информационные атаки россиян начинают ощущаться в кризисные для них моменты, например, после военных поражений", – добавил он.

Контекст:

По данным французской разведки, после начала полномасштабного вторжения России в Украину российские спецслужбы повысили активность в Европе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Польша, шпионаж, спецслужбы, россияне
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