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ПРОИСШЕСТВИЯ

Временная следственная комиссия ВР выявила нарушения законов чиновниками Черниговской ОВА по гуманитарной помощи

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Сергей Козырь: В одном из магазинов, ранее определенном как склад гуманитарной помощи, была проведена контрольная закупка, в ходе которой члены ВСК приобрели товары с признаками гуманитарной помощи
Сергей Козырь: В одном из магазинов, ранее определенном как склад гуманитарной помощи, была проведена контрольная закупка, в ходе которой члены ВСК приобрели товары с признаками гуманитарной помощи
Фото: Сергій Козир / Facebook

Временная следственная комиссия Верховной Рады выявила прямые нарушения законодательства чиновниками Черниговской областной военной администрации, касающиеся гуманитарной помощи. Комиссия зафиксировала нецелевое использование средств, продажу гуманитарной помощи, несовпадение количества полученной ОВА и розданной общинам помощи и ряд других нарушений. Об этом в Facebook написал народный депутат от "Слуги народа" Сергей Козырь.

Он сообщил, что в Чернигове состоялось очередное заседание парламентской временной следственной комиссии по возможному нарушению законодательства в сфере гуманитарной помощи, на котором присутствовали представители исполнительной власти, национальной полиции, СБУ, ГБР и прокуратуры. В комиссии отмечают, что обнаружили ряд проблем, указывающих на прямое нарушение законодательства.

"В апреле Черниговской ОВА были закуплены продукты длительного хранения на несколько миллионов гривен, которые не предусмотрены для закупки в соответствии с постановлением КМУ. Особенно это касается почти 18 тыс. банок сгущенки, не соответствующей указанным стандартам ДСТУ. Это говорит о нецелевом использовании бюджетных средств", – написал Козырь.

Среди нарушений он также перечислил факты продажи гуманитарной помощи, передачи ее лицам, которые были на тот момент за границей, и несовпадение количества полученной Черниговской ОВА и розданной общинам помощи.

"Установлен факт передачи должностными лицами Черниговской ОВА 15 вагонов гуманитарной помощи человеку, который на момент ее получения официально находился за границей. В одном из магазинов, ранее определенном как склад гуманитарной помощи, была проведена контрольная закупка, в ходе которой члены ВСК приобрели товары с признаками гуманитарной помощи. Кроме того, есть проблемы и с учетом помощи. К примеру, мы увидели документы, в которых ОВА была получателем одного количества гуманитарки, когда реально на общины было выдано гораздо меньше. Так что вопрос: куда делась разница? Также мы заслушали свидетельницу, которая рассказала, что на ее базе хранилась гуманитарная помощь с просроченными сроками потребления", – отметил нардеп.

Отдельно ВСК изучила вопрос выдачи разрешений на пересечение границы, находящийся в зоне ответственности чиновников Черниговской ОВА.

"После детального изучения членами ВСК программы "Шлях", которая позволяет волонтерам выезжать за границу, было отправлено обращение в ГПСУ с просьбой отследить перемещение случайных 10 человек из Черниговской области. Результаты впечатляющие – пять мужчин так и не вернулись в Украину", – написал Козырь.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0271mzRwyB2qYXUF3u9eioDKEujnhcc3SPhDHSBvzbkMYVG3Dtnwcv1hRfcDRg7aahl&id=100022030861612

Теги: СБУ, Чернигов, гуманитарная помощь, Черниговская область, законодательство, чиновники, временная следственная комиссия, ГБР, Сергей Козырь
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