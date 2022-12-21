Жители Чернигова довольны мэром Атрошенко и хотят, чтобы он остался в должности – опрос

7 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова Фото: chernigiv-rada.gov.ua

"83% черниговцев удовлетворены работой мэра Атрошенко, 11% – не удовлетворены, 6% не смогли дать ему оценку", – говорится в исследовании.

Также большинство черниговцев выступают против приостановления полномочий городского головы и создания в городе ВГА.

"Две трети негативно относятся к идее создания в Чернигове военно-гражданской администрации и приостановления полномочий городского головы и городского совета на время действия военного положения в Украине. Поддерживают такую инициативу 18%", – отмечает "Рейтинг".

Жители города осведомлены о событиях, которые разворачиваются вокруг городского головы Владислава Атрошенко и выступают за то, чтобы он остался в должности. Более 60% горожан считают, что на местные власти оказывается давление.

"71% опрошенных хорошо знает о решении Яворивского районного суда, согласно которому мэра Чернигова Владислава Атрошенко на год лишили права занимать должность городского головы. 22% – что-то слышали об этом. 73% черниговчан не поддерживают такое судебное решение, только 14% – поддерживают. 62% убеждены, что такое решение суда является давлением на местные власти, 18% считают, что это борьба с коррупцией", – сказано в отчете.

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Опрос проводился с 10-го по 18 декабря 2022 года среди жителей Чернигова от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 3,1%.