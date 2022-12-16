Мэр Чернигова заявил, что за ним следят неизвестные

Владислав Атрошенко: Считаю, что за мной происходит постоянная неправомерная слежка Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

"Обратился с заявлением в СБУ и ГУНП в Черниговской области. Считаю, что за мной происходит постоянная неправомерная слежка", – заявил он.

Он добавил фото своего заявления в полицию и Службу безопасности.

"Сегодня около 14 часов 20 минут я зафиксировал факт слежки за моим домом двумя крепкими мужчинами, одетыми в кожаные куртки и черные вязаные шапки, спортивного телосложения. Один из мужчин фотографировал на мобильный телефон мой дом из парка имени Богдана Хмельницкого со стороны улицы Мстиславская. Считаю, что за мной происходит постоянная, неправомерная слежка", – написал Атрошенко.

Мэр Чернигова подчеркнул в заявлении, что фотографирование гражданских объектов в условиях военного положения недопустимо. Он попросил правоохранительные органы проверить факты, изложенные в заявлении, и проинформировать его о результатах.