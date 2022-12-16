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ПОЛИТИКА

Мэр Чернигова заявил, что за ним следят неизвестные

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Владислав Атрошенко: Считаю, что за мной происходит постоянная неправомерная слежка
Владислав Атрошенко: Считаю, что за мной происходит постоянная неправомерная слежка
Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что за ним следят, и обратился с заявлением об этом в СБУ и в полицию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обратился с заявлением в СБУ и ГУНП в Черниговской области. Считаю, что за мной происходит постоянная неправомерная слежка", – заявил он.

Он добавил фото своего заявления в полицию и Службу безопасности.

"Сегодня около 14 часов 20 минут я зафиксировал факт слежки за моим домом двумя крепкими мужчинами, одетыми в кожаные куртки и черные вязаные шапки, спортивного телосложения. Один из мужчин фотографировал на мобильный телефон мой дом из парка имени Богдана Хмельницкого со стороны улицы Мстиславская. Считаю, что за мной происходит постоянная, неправомерная слежка", – написал Атрошенко.

Мэр Чернигова подчеркнул в заявлении, что фотографирование гражданских объектов в условиях военного положения недопустимо. Он попросил правоохранительные органы проверить факты, изложенные в заявлении, и проинформировать его о результатах.

https://www.facebook.com/AtroshenkoVladislav/posts/pfbid034UzdrvsJq9hBcxDxACaQAzDVpogAcwxTkb9Jx6UQG3iBDBQSeKzXr4oVLvb7Fs3ql

Контекст:

7 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова. ГБР объяснило, что речь идет о том, что в течение трех месяцев жена Атрошенко "использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот же автомобиль".

Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября. По данным НАПК, 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry и пользовалась им за границей три месяца. За это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн.

Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента, заявив, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда.

Движение "Чесно", Ассоциация городов Украины, Комитет избирателей Украины, партнер юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" назвали это политическим давлением на мэров и наступлением на местное самоуправление.

Теги: СБУ, Чернигов, полиция, Владислав Атрошенко, правоохранители, слежка
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