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За 10 месяцев войны "Метинвест" Ахметова направил на помощь Украине 2,8 млрд грн

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1,5 млрд грн направлено на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт"
1,5 млрд грн направлено на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт"
Фото: gmk.center

За 10 месяцев войны компания "Метинвест" Рината Ахметова направила на усиление обороноспособности страны и поддержание мирных украинцев более 2,8 млрд грн. Из них 1,5 млрд грн – это средства, направленные на нужды армии в рамках милитарной инициативы Ахметова "Стальной фронт", сообщили в пресс-службе компании.

"Метинвест" прилагает все усилия, чтобы приблизить победу Украины. Наши предприятия по возможности продолжают производить продукцию для обороны и восстановления инфраструктуры страны, сохранять рабочие места и платить налоги. В рамках "Стального фронта" Рината Ахметова мы обеспечиваем амуницией и изделиями из металла нашу армию, а гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь" занимается продуктами питания и предметами первой необходимости для украинцев", – заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

В рамках "Стального фронта" "Метинвест" наладил системную поставку на передовую бронежилетов (их отправили уже 150 тыс.). Также бойцы получили 69 специальных мобильных укрытий из волнистой стали и 25 тыс. касок и шлемов. Кроме того, компания "Метинвест"-СМЦ поставляет горячекатаный лист для изготовления элементов жесткой защиты техники. Также недавно специалисты компании разработали бронированные щиты, защищающие операторов крупнокалиберного оружия от вражеского огня.

Для укрепления обороноспособности армии "Метинвест" ищет и доставляет в Украину тактическое оборудование и технику. Компания уже передала бойцам около 1700 тепловизоров, 1000 дронов, 315 автомобилей, в том числе "скорых", и 1 млн литров горючего для машин, более 31 тыс. кровоостанавливающих турникетов и аптечек, другое медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы.

"Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовил 2500 полевых печей, а также передает военным и мирным жителям уголь и древесину.

"В то же время проект "Спасаем жизнь", который "Метинвест" создал в координации с Фондом Рината Ахметова, стал одной из крупнейших гуманитарных инициатив в Украине и уже помог почти 350 тыс. украинцев. За 10 месяцев войны из-за границы доставлено более 4 тыс. тонн продуктов питания и вещей первой необходимости: их получают уязвимые категории жителей городов присутствия компании, прифронтовых и деоккупированных территорий и жители шелтеров. Также в рамках проекта компания обеспечивает медикаментами, оборудованием и расходными материалами больницы: помощь в этом направлении составила более €240 тыс.", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с осени "Спасаем жизнь" занимается протезированием пострадавших на войне украинцев. Помощь уже получают 18 человек: сотрудники "Метинвеста", военные и работники коммунальных служб.

Теги: медицина, уголь, продукты, Метинвест, помощь, бронежилеты, протезы, сталь, война России против Украины, пострадавшие, Юрий Рыженков
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