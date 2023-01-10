Помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" получили почти 375 тыс. украинцев

Чтобы защитить украинцев во время продовольственного кризиса, проект начал покупать продукты питания и средства гигиены и доставлять их в прифронтовые регионы Фото: metinvest.media

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" был создан компанией "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова после начала войны. Чтобы защитить украинцев во время продовольственного кризиса, проект начал покупать продукты питания и средства гигиены и доставлять их в прифронтовые регионы. На сегодня украинцам доставили уже более 4 тыс. тонн таких грузов.

Со временем проект стал поставлять в больницы медикаменты, оборудование, расходные материалы: помощь в этом направлении достигла более €240 тыс., отчитались в "Метинвесте". Далее инициаторы проекта начали развивать программы психологической реабилитации и протезирования военных и гражданских, сегодня по этим направлениям получают помощь 158 человек.

"Сейчас "Спасаем жизнь" – это мощная формация, которая обеспечивает системную помощь переселенцам, жителям прифронтовых и деоккупированных территорий и всем, кого затронула война", – сказано в сообщении.

Деятельность проекта поддерживают около 200 бизнесов и организаций из Польши, Германии, Нидерландов, Италии, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран.

За 10 месяцев войны компания "Метинвест" Ахметова направила на усиление обороноспособности страны и поддержание мирных украинцев более 2,8 млрд грн. Из них 1,5 млрд – это средства, направленные на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".