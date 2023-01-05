Херсонская область получила от Фонда Рината Ахметова очередной продовольственный груз с таблетками для очистки воды

Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания Фото: akhmetovfoundation.org

"Ввиду проблем с питьевой водой в регионе вместе с почти тысячей продовольственных наборов в состав боксов также вошли специальные таблетки Dutrion Travel Kit для обеззараживания воды. Благодаря им люди могут получить чистую воду в любых условиях без использования электроэнергии. В целом в каждый набор вошли продукты первой необходимости, в частности: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

Фонд Рината Ахметова продолжает собирать обращения от председателей, представителей общин и районных администраций Херсонщины для дальнейшего оказания гуманитарной помощи жителям региона. Обратиться в Фонд можно по номеру горячей линии 0800509001.

Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.