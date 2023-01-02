США собирает максимально широкую коалицию против вызовов, в частности, войны РФ в Украине — Байден

"В этот момент глобальных вызовов – от глобальной инфляции до климатического кризиса и жестокой войны России против Украины – мы собираем максимально широкую коалицию партнеров для достижения результатов", – говорится в сообщении.

В иллюстрации, опубликованной в твите, приводятся слова президента Байдена о том, что Америка придерживается своих обязательств, инвестирует в силу дома и работает вместе со своими союзниками и партнерами.

.@POTUS: In this moment of great global challenges — from global inflation, to the climate crisis, to Russia’s brutal war against Ukraine — we’re bringing together the broadest possible coalition of partners to deliver results. pic.twitter.com/8ushHjvVVH — Department of State (@StateDept) January 2, 2023