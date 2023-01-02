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США собирает максимально широкую коалицию против вызовов, в частности, войны РФ в Украине — Байден

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США собирают максимально широкую коалицию, заявил Байден
США собирают максимально широкую коалицию, заявил Байден
Фото: EPA

США будут продолжать придерживается своих обязательств. Такую публикацию, цитируя президента США Джо Байдена, сделал Государственный департамент в Twitter 2 января.

"В этот момент глобальных вызовов – от глобальной инфляции до климатического кризиса и жестокой войны России против Украины – мы собираем максимально широкую коалицию партнеров для достижения результатов", – говорится в сообщении.

В иллюстрации, опубликованной в твите, приводятся слова президента Байдена о том, что Америка придерживается своих обязательств, инвестирует в силу дома и работает вместе со своими союзниками и партнерами. 

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Теги: США, Украина, инфляция, Джо Байден, помощь, российская агрессия, война России против Украины
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