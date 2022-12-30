Байден подписал бюджет США на 2023 год. Он включает $45 млрд на поддержку Украины и союзников по НАТО

Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.
Документ включает "критически важную помощь для Украины", отметил Байден
Today, I signed the bipartisan omnibus bill, ending a year of historic progress.— President Biden (@POTUS) December 29, 2022
It'll invest in medical research, safety, veteran health care, disaster recovery, VAWA funding – and gets crucial assistance to Ukraine.
Looking forward to more in 2023. pic.twitter.com/KTI1R9qMij
Байден подписал законопроект во время отпуска на Виргинских островах, документ ему доставили "регулярным коммерческим рейсом", проинформировал CNN со ссылкой на Белый дом.
Законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии, был внесен на рассмотрение Конгресса в декабре.
22 декабря законопроект принял Сенат США. На следующий день документ одобрила Палата представителей.
Байден 21 декабря во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского говорил, что "ждет возможности подписать" его.