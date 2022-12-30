Байден подписал бюджет США на 2023 год. Он включает $45 млрд на поддержку Украины и союзников по НАТО

Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

Документ включает "критически важную помощь для Украины", отметил Байден

Байден подписал законопроект во время отпуска на Виргинских островах, документ ему доставили "регулярным коммерческим рейсом", проинформировал CNN со ссылкой на Белый дом.

Контекст:

Законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии, был внесен на рассмотрение Конгресса в декабре.

22 декабря законопроект принял Сенат США. На следующий день документ одобрила Палата представителей.

Байден 21 декабря во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского говорил, что "ждет возможности подписать" его.