ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маасикас: ЕС принял сторону Украины. Больше никаких обманчивых фраз наподобие "призываем все стороны"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маасикас: Война России против Украины во многом повлияла на Европейский союз
Маасикас: Война России против Украины во многом повлияла на Европейский союз
Фото: ЕРА

Европейский союз принял решение, что в российско-украинской войне он будет исключительно на стороне Украины. Об этом в опубликованном 2 января интервью "Укринформу" заявил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

"Война России против Украины во многом повлияла на Европейский союз. Я должен подчеркнуть, что наши ценности и вера в свободу и демократию воплотились в двух очень мощных направлениях деятельности – твердой солидарности с Украиной и крепком единстве как внутри ЕС, так и с нашими партнерами, особенно Соединенными Штатами и странами "Группы семи". ЕС стал действительно геополитическим игроком, что предусматривает выбор сторон – и ЕС принял сторону Украины. Больше никаких обманчивых фраз наподобие "призываем все стороны…" – подчеркнул Маасикас.

Он отметил, что страны ЕС приняли у себя миллионы украинских беженцев и оказывают им помощь.

"В перспективе я не вижу никаких признаков того, что наши страны-члены ослабят свою поддержку спасающимся от полномасштабного вторжения России. ЕС принял девять пакетов тщательно разработанных санкций, чтобы подорвать способность России финансировать войну. Мы радикально снизили энергетическую зависимость от России, ведь одной из главных санкций ЕС стало прекращение 90% поставок российской нефти в Европу до конца 2022 года, а затем и лишение Москвы соответствующих доходов", – сказал посол ЕС.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Евросоюз оказывает финансовую и гуманитарную помощь Украине. Помимо этого, страны – члены ЕС поставляют в Украину оружие.

7 декабря Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря. Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, помощь, Европейский союз, война России против Украины, Матти Маасикас
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео
  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года (42307)
2
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (41143)
3
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (37053)
4
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд (36607)
5
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (29626)
6
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком (17076)
7
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым (13816)
8
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (12765)
 
 
 
 