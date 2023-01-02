Маасикас: ЕС принял сторону Украины. Больше никаких обманчивых фраз наподобие "призываем все стороны"

"Война России против Украины во многом повлияла на Европейский союз. Я должен подчеркнуть, что наши ценности и вера в свободу и демократию воплотились в двух очень мощных направлениях деятельности – твердой солидарности с Украиной и крепком единстве как внутри ЕС, так и с нашими партнерами, особенно Соединенными Штатами и странами "Группы семи". ЕС стал действительно геополитическим игроком, что предусматривает выбор сторон – и ЕС принял сторону Украины. Больше никаких обманчивых фраз наподобие "призываем все стороны…" – подчеркнул Маасикас.

Он отметил, что страны ЕС приняли у себя миллионы украинских беженцев и оказывают им помощь.

"В перспективе я не вижу никаких признаков того, что наши страны-члены ослабят свою поддержку спасающимся от полномасштабного вторжения России. ЕС принял девять пакетов тщательно разработанных санкций, чтобы подорвать способность России финансировать войну. Мы радикально снизили энергетическую зависимость от России, ведь одной из главных санкций ЕС стало прекращение 90% поставок российской нефти в Европу до конца 2022 года, а затем и лишение Москвы соответствующих доходов", – сказал посол ЕС.